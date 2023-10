„Dołącz do nas”, czyli dzień otwarty służby kontrterrorystycznej

Mimo deszczowej aury wielu zapamięta piątek, 20 października, na długo. W hangarze Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP na warszawskim Bemowie odbył się dzień otwarty służby kontrterrorystycznej pod hasłem „Dołącz do nas”. We wnętrzu hangaru zwiedzający mogli oglądać pojazdy specjalistyczne, śmigłowce Black Hawk, uzbrojenie i wyposażenie funkcjonariuszy, ale najważniejsze, że mogli wypytać specjalsów o ich pracę oraz poznać warunki dołączenia do tych elitarnych jednostek Policji.