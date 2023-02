Czy łatwo jest przejść test sprawności dla kontrterrorystów? Data publikacji 01.02.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Marzy Ci się praca w służbach kontrerrorystycznych Policji? Wiesz, że po ubiegłorocznej zmianie przepisów teraz także z cywila można zostać policyjnym kontrterrorystą? Nie wiesz, od czego zacząć? Koniecznie od przeczytania tego tekstu – dzięki temu będziesz wiedzieć, jaki musisz zrobić kolejny krok, aby spełnić swoje marzenie. Po pomyślnym zakończeniu procesu rekrutacji i ukończeniu kursu podstawowego, możesz rozpocząć wymarzoną pracę w wybranym pododdziale kontrterrorystycznym, czy to centralnym, czy na terenie kraju.

Jeżeli interesuje Cię służba w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, czyli w jednostce, która zajmuje się m.in.: pozyskiwaniem informacji o zagrożeniach terrorystycznych oraz fizycznym zwalczaniem terroryzmu, odbijaniem zakładników, dokonywaniem zatrzymań najniebezpieczniejszych przestępców, prowadzeniem negocjacji policyjnych czy realizowaniem działań minersko-pirotechnicznych, to koniecznie złóż dokumenty i zostań specjalsem.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109) (plik PDF, 2.18 MB) rekrutacja do CPKP "BOA" oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji może być prowadzona bezpośrednio do tych jednostek, a nie poprzez nabory do ogólnej puli kadrowej formacji.

Po złożeniu wymaganych dokumentów najpierw trzeba przejść test wiedzy. Później na kandydata czekają testy sprawności fizycznej i psychologiczny, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pełnienia służby kontrterrorystycznej.

Jak wygląda test sprawności dla kontrterrorystów?

W ostatni czwartek mogli się o tym przekonać pierwsi kandydaci na specjalsów z „cywila”. – Służba w jednostkach kontrterrorystycznych jest niezwykle wymagająca. Szukamy osób, które mogą się poszczycić zdecydowanie ponadprzeciętną sprawnością fizyczną – mówi Zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP "BOA" i dodaje: - Zależy nam na tym, aby osoby, które się do nas zgłoszą, charakteryzowały się też dużą odpornością na stres, potrafiły działać w zespole, szybko analizować dynamicznie zmieniającą się sytuację i na tej podstawie podejmować właściwą decyzję. To ważne, żebyśmy podczas już realnych działań mogli na sobie wzajemnie polegać – od tego zależy zdrowie i życie całego zespołu.

Kandydaci zainteresowani służbą w komórkach właściwych w sprawach prowadzenia działań bojowych, muszą przejść trzynaście prób sprawnościowych, przeprowadzanych w ciągu jednego dnia. Są to: pływanie na dystansie 200 m, pływanie pod wodą na dystansie 25 m, skok z wieży basenowej do wody, pokonanie toru przeszkód, wspinanie się po linie, bieg w czasie 12 minut, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce, uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku), uginanie ramion w podporze na poręczach, siady z leżenia w czasie 2 minut, wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut, ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej oraz w parterze oraz próba wysokościowa. Sposób wykonania wszystkich tych ćwiczeń oraz ich oceny został opisany w załączniku nr 3 do wyżej wymienionego rozporządzenia.

Nad poprawnością wykonania wszystkich prób czuwał zespół składający się w tym przypadku z policjantów z CPKP „BOA”. – W tym miejscu warto zaznaczyć, że niezaliczenie jednej ze sportowych konkurencji automatycznie kończy cały test – mówi naczelnik. - Zaliczenie wszystkich 13 prób jeszcze nie oznacza, że kandydaci mogą odetchnąć z ulgą. Całodzienne zmagania fizyczne kończy rozmowa kwalifikacyjna i dopiero po niej kandydat otrzymuje informację, czy przeszedł do dalszego etapu rekrutacji, czy na tym etapie odpada.

Jak pokazał pierwszy przeprowadzony test sprawności do służby kontrterrorystycznej z „cywila” wcale nie jest łatwo podołać jego wymogom. Ze względów organizacyjnych grupy testowe mogą liczyć około 15 osób i tylko najlepsi z najlepszych są w stanie zaliczyć wszystkie próby i wziąć udział w kolejnym etapie procedury doboru, czyli rozmowie. – Mogę podpowiedzieć, że przygotowując się do testu sprawnościowego warto nie tylko zadbać o kondycję fizyczną, ale także pamiętać o rozmowie z nami, która odbywa się tuż po zakończeniu testu sprawności fizycznej. Tu przyda się szczególnie ogólna wiedza, np. na temat naszej jednostki a także np. przemyślana odpowiedź na pytanie, czemu chce się służyć w Policji – mówi naczelnik.

Test sprawności zaliczony – co dalej?

Jak trudne są to zmagania fizyczne może świadczyć fakt, że tym razem dwóch kandydatów zaliczyło wszystkie próby sprawnościowe oraz przeszło rozmowę rekrutacyjną i będzie mogło przystąpić do dalszego procesu rekrutacyjnego. Obaj kandydaci zostaną teraz skierowani na badania lekarskie oraz będą mogli spróbować swoich sił przystępując do testu psychologicznego. Jak widać tylko najlepsi z najlepszych mają szansę trafić do CPKP „BOA” i spełnić swoje marzenia o służbie w tej formacji.

Oprócz warunków, które musi spełniać każdy kandydat ubiegający się do służby w Policji, w tym przypadku ważne są też Twoje specjalistyczne umiejętności. To one mogą zdecydować o tym, czy pozytywnie przejdziesz rekrutację i dołączysz do elitarnego grona kontrterrorystów. Możesz liczyć na szczególne preferencje z tytułu wykształcenia i umiejętności. Dodatkowe punkty przy rekrutacji doliczamy, jeśli jesteś m.in.: ratownikiem, ratownikiem medycznym, pielęgniarką, masz uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, ratownikiem górskim lub wodnym, dysponujesz uprawnieniami do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych, masz uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych. Szczegóły znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109) (plik PDF, 2.18 MB).

Chcesz dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak wygląda codzienna służba specjalsów? Koniecznie posłuchaj naszego podcastu, w którym o kulisach swojej służby opowiada funkcjonariusz służby kontrterrorystycznej Paweł z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

A jeśli chciałbyś zobaczyć, w jakich działaniach biorą udział nasi kontrterroryści – zajrzyj na podstronę poświęconą służbie w CPKP „BOA”.

Już wiesz, że chcesz swoją przyszłość budować razem z nami? Koniecznie odwiedź naszą podstronę poświęconą rekrutacji w służbie kontrterrorystycznej. Dowiesz się tam, jakie dokładnie trzeba spełnić wymagania, co oferujemy i jak wygląda cały proces rekrutacji.

Jeśli chcesz przekonać się, jak wyglądały poszczególne etapy testu sprawnościowego zapraszamy do obejrzenia filmu poniżej. My mieliśmy okazję wraz z kamerą towarzyszyć przez cały dzień kandydatom, którzy postanowili jako pierwsi spróbować swoich sił w dostaniu się do tej elitarnej w Policji jednostki.

Zaplanuj z nami swoją przyszłość! Zostań policyjnym kontrterrorystą!

Rozpoznaj siebie – może jesteś jednym z nas? Wstąp do CPKP „BOA”!

Tekst: Agnieszka Włodarska, BKS KGP

Film/montaż: sierż. szt . Tomasz Lis, BKS KGP