#SuperDzielnicowy na planie filmowym Data publikacji 21.11.2023 Powrót Drukuj W ramach wspólnej akcji społecznej Komendy Głównej Policji i Telewizji Puls pn. #DzielnicaBEZstrachu inspirowanej serialem kryminalnym „Dzielnica strachu” wiosną br. przeprowadziliśmy plebiscyt na #SuperDzielnicowego 2023, który wygrał mł. asp. Patryk Klekot ze Świętochłowic. W końcu czerwca br., w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, podczas uroczystej gali, laureat oprócz tytułu i statuetki otrzymał jeszcze voucher umożliwiający zagranie w serialu kryminalnym „Dzielnica strachu”. Nasz laureat skorzystał z tej – być może jedynej w życiu – szansy, a efekty będziemy mogli obejrzeć już 22 listopada br. o godz. 22.00 w kanale Puls2 oglądając 206. odcinek serialu.

Policja jako instytucja szeroko korzystająca z dorobku nauk społecznych elastycznie reaguje na oczekiwania społeczne, dostosowując do nich swoje formy działania, oraz poszukuje nowych partnerów chcących działać na rzecz bezpieczeństwa. W związku z tym na początku marca br. Komenda Główna Policji podjęła współpracę z Telewizją Puls w ramach formuły akcji społecznej pn. #DzielnicaBEZstrachu. Jej celem jest przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa i zainteresowanie nią, ale w nieco odmiennej konwencji. Inspiracją projektu był serial kryminalny „Dzielnica strachu”, którego kanwą jest służba dzielnicowych. Współpraca ta się rozwija, czego przykładem może być akcja #ZnamTeNumery.



Być może inspiracją do tego odcinka była fikcyjna fabuła kryminalna zgłoszona w ramach konkursu na „Zadanie wakacyjne”, który również zorganizowany był w ramach przedmiotowej akcji, a który cieszył się ogromnym zainteresowaniem?



Emisja odcinka serialu była okazją do rozmowy z asp . Patrykiem Klekotem, który dla przypomnienia służbę w Policji pełni od 2013 r. W jego ocenie dobry dzielnicowy powinien znać swój rejon służbowy, a przede wszystkim jego mieszkańców, z którymi powinien po prostu rozmawiać. Potrzebne jest również indywidualne podejście do każdego problemu – nie ma dwóch identycznych spraw. #SuperDzielnicowy 2023 dowiedziawszy się o plebiscycie, nie czuł obaw. Wpływ na to miała jego sześcioletnia codzienna współpraca z mieszkańcami oraz przedstawicielami wielu instytucji. Nie spodziewał się jednak, że otrzyma aż tyle zgłoszeń, za co korzystając z okazji, raz jeszcze wszystkim dziękuje. Samo wręczenie nagród zrealizowane było w bardzo uroczystej, a jednocześnie lekkiej formie. Na gali, poza znanymi twarzami telewizyjnymi, było bardzo dużo przedstawicieli różnych instytucji, a także mieszkańców. Przyznać trzeba, że po laureacie nie widać było tremy.

Odnosząc się do zagrania na planie filmowym serialu „Dzielnica strachu”, mł. asp. Patryk Klekot przyznaje, że było to dla niego bardzo ciekawe doświadczenie, albowiem mógł zobaczyć pracę filmowców od kuchni, przekonać się, jak wygląda praca zawodowców na planie, poznać ciekawych ludzi oraz wymienić się doświadczeniami, bo jak wiemy, serial „Dzielnica strachu” traktuje właśnie o pracy dzielnicowych.



Szerzej na temat akcji społecznej „#DzielnicaBEZstrachu” oraz „#SuperDzielnicowym” przeczytać będą Państwo mogli w listopadowym numerze miesięcznika Gazeta Policyjna. Lekturę polecamy wszystkim dzielnicowym i ich przełożonym, a szczególnie mieszkańcom, albowiem wydarzenie ma szansę stać się cyklicznym, natomiast w ramach partnerstwa z Telewizją Puls przygotowujemy dla Państwa kolejne atrakcje.

(Biuro Prewencji KGP /ak)

Foto: Paweł Jakubek, Telewizja Puls