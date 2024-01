Charytatywnie, zdrowo i na sportowo - policjanci pobiegli dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Data publikacji 22.01.2024 Powrót Drukuj Policjanci oraz pracownicy świebodzińskiej komendy wzięli udział w biegu, z którego cały dochód przeznaczony został na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Puchar za zajęcie pierwszego miejsca został ufundowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie, a zorganizowany przez Łagowski sztab Wielkiej Orkiestry bieg odbywał się pod nazwą „Policz się z cukrzycą!” Szczytny cel oraz niesamowita atmosfera sprawiła, że lista startowa zapełniła się w rekordowym czasie.

Świebodzińscy policjanci każdego roku angażują się w działania związane z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Spotykamy się ze sztabami oraz kwestującymi i rozmawiamy z nimi o ich bezpieczeństwie. W dniu wielkiego finału na ulicach pojawia się maksymalna liczba patroli, w szczególności w miejscach, gdzie chodzą osoby kwestujące. Obecni jesteśmy również w miejscach samych finałów, wszystko po to, by to święto pomagania nie zostało przez nikogo zakłócone, oraz by nie dochodziło do nieprzyjemnych incydentów.

W tym roku Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie, młodszy inspektor Marek Kozanecki na zaproszenie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łagowie wziął udział w biegu „Policz się z cukrzycą” pod szyldem orkiestry. Bowiem cały dochód z „wpisowego” zostanie przekazany na 32 Fina Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Tu wszystko gra! OK.! Płuca po pandemii gramy dla dzieci i dorosłych”. Komendant ufundował również puchar za zajęcie pierwszego miejsca. W biegu udział wzięli również policjanci i pracownicy cywilni ze świebodzińskiej jednostki. Podczas wydarzenia na miejscu, dla najmłodszych była możliwość obejrzenia policyjnego wyposażenia, w tym jednego z radiowozów. Dobra zabawa, w szczytnym celu sprawiła, że na każdej twarzy obecnych osób było widać tylko uśmiechy.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie