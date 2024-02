Policjanci z Opoczna odnaleźli zaginionego. Każdego dnia pomagamy i chronimy! Data publikacji 13.02.2024 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji policjantów z wydziału ruchu drogowego opoczyńskiej policji, odnaleziony został mężczyzna, którego życie i zdrowie było zagrożone. Mundurowi zareagowali natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia, zanim członkowie rodziny oficjalnie złożyli zawiadomienie. W takich sytuacjach liczy się każda minuta. Na szczęście i tym razem opoczyńscy policjanci wykazali się zdecydowanym, szybkim i co najważniejsze skutecznym działaniem. Odnaleziony mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów. Przypominamy, że osoby w kryzysie emocjonalnym mogą szukać wsparcia między innymi na infoliniach organizacji i instytucji zajmującym się pomocą osobom przechodzącym trudne chwile.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, uratowali życie 53-latkowi. Z informacji jakie uzyskali policjanci, wynikało, że mężczyzna przechodzi trudny czas i w związku z tym jego życie może być zagrożone. W takich sytuacjach, policjanci zawsze działają szybko i zdecydowanie.

Po uzyskaniu niezbędnych informacji, między innymi o tym w jakim rejonie może przebywać zaginiony, policjanci jeszcze przed oficjalnym zawiadomieniem, rozpoczęli poszukiwania mężczyzny. Wiedzieliśmy jakim samochodem porusza się zaginiony i w jakim kierunku może się przemieszczać. Okolica jaka została objęta sprawdzeniem przez policjantów, to rozległe lasy w gminie Białaczów. Kiedy policjanci w terenie szukali 53-latka, kolejni funkcjonariusze przyjmowali od członka rodziny zawiadomienie o zaginięciu, a służby kryminalne uruchamiały swoje operacyjne poszukiwania. W takich sytuacjach koordynacja, szybkość działania przynosi wymierne efekty. Kilkanaście minut od uzyskania przez policjantów informacji o zaginięciu mężczyzny, patrol wydziału ruchu drogowego w lesie zauważył samochód jakim poruszał się zaginiony. W pojeździe siedział roztrzęsiony mężczyzna, z którym kontakt był utrudniony. Policjanci widząc, że stan emocjonalny 54-latka wymaga pomocy specjalistów wezwali na miejsce zespół ratowników medycznych. Do ich przyjazdu policjanci opiekowali się 54-latkiem. Decyzją ratowników medycznych mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy.

To kolejna sytuacja, w której policjanci z Opoczna udowodnili, że ochrona życia i zdrowia ludzkiego jest dla nas najważniejsza. Każde zgłoszenie informujące nas o potrzebie pomocy osobie, która przechodzi trudną sytuację, co może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia, jest przez nas traktowane priorytetowo. Bardzo ważna jest tutaj także rola bliskich, którzy nie lekceważą sygnałów świadczących o tym, że członek rodziny czy znajomy, przechodzi trudny czas co może powodować zagrożenie dla życia i zdrowia. Szybkie powiadomienie służb daje szansę na skuteczną pomoc.

Przypominamy, że osoba w kryzysie emocjonalnym może szukać pomocy zupełnie anonimowo choćby poprzez kontakt telefoniczny ze specjalistami na różnych infoliniach dedykowanych dzieciom i młodzieży jak też osobom dorosłym np. w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym pod numerem telefonu 800 70 2222 lub w Kryzysowym telefonie zaufania Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pod numerem telefonu 116 123

Z kolei dzieci i młodzież pomocy mogą szukać między innymi - TUTAJ . Polska Policja opracowała informator z numerami telefonów obsługiwanych przez instytucje i organizacje udzielające wsparcia i pomocy młodym ludziom.