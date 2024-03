Dzięki policjantom podrobione perfumy wartości 12 mln zł. nie trafią na rynek Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, wykonując szereg czynności operacyjnych ustalili, że jeden z mieszkańców woj. śląskiego zajmować się może handlem podróbkami perfum. Zebrany materiał pozwolił na wytypowanie sklepu internetowego, który oferował podrobione produkty, położenie magazynów z podrobionym towarem oraz osobę, która odpowiadała za ten proceder.

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na wydanie przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie, która nadzoruje czynności policjantów, postanowienia o przeszukaniu magazynów i zatrzymaniu podejrzanego mężczyzny. W piątek, 1 marca 2024 r. policjanci podjechali pod jeden z magazynów celem potwierdzenia zebranych informacji i realizacji wydanych postanowień. W magazynie mieszczącym się na terenie pow. mikołowskiego zastali kilka osób, w tym mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu oraz podrobione perfumy. Zatrzymany 46-latek nie spodziewał się wizyty policjantów. W rozmowie z nimi od razu przyznał, że cały towar znajdujący się w magazynie należy do niego, oraz że są to perfumy z podrobionymi znakami towarowymi. W tym samym czasie funkcjonariusze KWP w Olsztynie rozpoczęli przeszukanie drugiego magazynu, który również należał do mężczyzny, a znajdował się w sąsiednim powiecie.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli blisko 32 tys. szt. perfum o rynkowej wartości około 12 mln zł. Policjanci zabezpieczyli również mienie warte 350 tys. zł w tym gotówkę oraz auto. Zatrzymany 46-latek usłyszał 2 zarzuty - handlu towarem z podrobionymi znakami towarowymi oraz „prania pieniędzy” – czyli przestępstwa określonego w art. 299 KK. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

Decyzją prokuratora został objęty policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju, oraz poręczeniem majątkowym w wysokości 350 tys. zł.

Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pobawienia wolności.

( KWP w Olsztynie / sc)