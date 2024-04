Generowali „koszty” nierzetelnymi fakturami VAT Data publikacji 15.04.2024 Powrót Drukuj Do śledztwa, w którym występuje już blisko 100 podejrzanych, funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, zatrzymali kolejne 9 osób. Sprawa dotyczy grupy przestępczej zaniżającej należności podatkowe poprzez wystawianie, dystrybucję i ewidencjonowanie nierzetelnych faktur VAT. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy ustalono dotychczas na kwotę co najmniej 25 mln zł.

Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością podatkową. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2018 do 2023 roku, głównie na terenie województwa mazowieckiego. Śledczy dotychczas ustalili straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy na kwotę co najmniej 25 mln zł, lecz dokładna wartość uszczupleń podatkowych jest cały czas ustalana.

W ostatnim czasie policjanci szczecińskiego CBŚP wspierani przez funkcjonariuszy zachodniopomorskiej KAS , przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, gdzie zatrzymali do sprawy kolejne 9 osób. Mundurowi przeszukali miejsca zamieszkania i nieruchomości użytkowane przez podejrzanych, zabezpieczając dokumenty oraz gotówkę. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani to przedsiębiorcy, będący zarówno odbiorcami nierzetelnych faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, jak i pośrednicy w dystrybucji takiej dokumentacji. Zatrzymani swoją działalnością mogli spowodować straty Skarbu Państwa na kwotę przekraczającą 2 mln zł.

Zarzuty przedstawione w zachodniopomorskiej Prokuraturze Krajowej dotyczyły m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT, prania pieniędzy i przestępstw karnoskarbowych.

Śledztwo jest cały czas rozwojowe.

(CBŚP / kc)