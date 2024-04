Sprawa karuzeli podatkowej trafiła do sądu Data publikacji 17.04.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, wraz z inspektorami śląskiego urzędu kontroli skarbowej, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT, fałszowaniem dokumentów oraz "praniem brudnych pieniędzy". Skarb Państwa stracił na tej nielegalnej działalności prawie 44,5 mln zł. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Okręgowego w Sosnowcu, liczący 1099 stron akt oskarżenia przeciwko 15. podejrzanym. Sprawcom grozi kara do 15 lat więzienia.

W 2019 roku prokuratura powierzyła do prowadzenia policjantom z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach śledztwo, dotyczące grupy zajmującej się "praniem brudnych pieniędzy", wyłudzeniami podatku VAT i fałszowaniem dokumentów.

Śledczy ustalili, że przestępcy od kwietnia 2013 do stycznia 2016 roku, na terenie województwa śląskiego oraz Czech, zorganizowali tzw. "karuzelę podatkową". W celu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, upozorowali obrót handlowy m.in. stalą, cynkiem, olejem rzepakowym, płytkami dekoracyjnymi i częściami samochodowymi. Straty, jakie poniósł Skarb Państwa, to prawie 44,5 mln zł.

W tej sprawie 15 osobom przedstawiono łącznie 44 zarzuty. Podejrzani, to mieszkańcy województwa śląskiego i małopolskiego w wieku od 32 do 55 lat. Są wśród nich 4 kobiety. Dziesięciu podejrzanym zarzucono m. in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pięciu z podejrzanych było tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych prokurator zastosował „wolnościowe” środki zapobiegawcze. Policjanci zabezpieczyli również na poczet przyszłych kar i grzywien wartościowe mienie, ustanawiając m. in. zabezpieczenie hipoteczne na nieruchomościach w łącznej kwocie prawie 1 mln zł.

Kilkaset tomów akt śledztwa, Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Okręgowego w Sosnowcu. Za popełnione przestępstwa sprawcom grozi kara nawet do 15 lat więzienia.