Napastnik, który zaatakował pasażera na peronie zatrzymany i aresztowany Data publikacji 10.05.2024 Powrót Drukuj Na wniosek śledczych z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie na trzy został aresztowany 37-latek, który jest podejrzewany o rozbój na starszym mężczyźnie w miejscowości Zbąszynek. Napastnik z użyciem przemocy ukradł bagaże 61-letniego poszkodowanego. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

W miejscowości Zbąszynek 61-latek z kilkoma walizkami oczekiwał na pociąg i nie spodziewał się groźnej sytuacji, która po chwili rozegrała się z jego udziałem na peronie. Do jego bagaży podszedł mężczyzna, który chwycił kilka toreb i zacząć się uciekać. Na szczęście drogę ucieczki zagrodził mu nieznany mężczyzna, który nakazał odstawić torby. Wtedy jeszcze nie poinformowano służb uznając, że sytuacja się uspokoi. Niestety niedługo później, kiedy poszkodowany mężczyzna umieścił bagaże w pociągu i zaczął wsiadać, podbiegł do niego ten sam człowiek (37-letni obywatel Mołdawii). Napastnik przemocą wyszarpał go na peron i zabrał kilka bagaży, po czym zaczął uciekać. Sytuację zauważyła obsługa pociągu i zaalarmowała jednego z mężczyzn na peronie, który ujął 37-latka. Świebodzińscy policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, zatrzymali mężczyznę i przeprowadzili z nim dalsze czynności. 37-latek usłyszał zarzut rozboju za co zgodnie z kodeksem karnym grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Świebodziński Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury i aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Wszystkim osobom, które udzieliły pomocy 61-latkowi, gratulujemy postawy.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

