Prosto z „cywila” do policyjnych kontrterrorystów

Pod koniec czerwca już po raz 10. wszyscy Ci, którzy marzą o zastaniu policyjnym kontrterrorystą, mieli szansę zmierzyć się ze stawianymi w tym zawodzie wymaganiami. Z samego rana stanęli w szranki z własnymi słabościami, aby przekonać się, czy mają szansę na pełnienie służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA" i Samodzielnych Pododdziałach Kontrterrorystycznch Policji. Tym razem spośród 13 osób, dwie zaliczyły wszystkie próby sprawnościowe oraz przeszły rozmowę rekrutacyjną. Teraz obaj kandydaci na policyjnych specjalsów zostaną skierowani na badania lekarskie oraz będą mogli spróbować swoich sił, przystępując do testu psychologicznego. Jak widać, tylko najlepsi z najlepszych mają szansę trafić do tej elitarnej jednostki.

Jak przebiega rekrutacja w przypadku doboru z cywila?

Pierwszym krokiem, jaki muszą wykonać kandydaci zainteresowani służbą w komórkach właściwych w sprawach prowadzenia działań bojowych, jest złożenie wymaganych dokumentów w jednostce organizacyjnej Policji zajmującej się doborem. – W przypadku CPKP „BOA” jest to Komenda Główna Policji mieszcząca się przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie – mówi Naczelnik Wydziału Szkoleniowo-Bojowego CPKP "BOA" i dodaje: - Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Od tego momentu rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Wykaz potrzebnych dokumentów kandydaci mogą znaleźć w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109) lub też na naszej podstronie poświęconej rekrutacji w służbie kontrterrorystycznej.

Kolejny etap to test wiedzy, który składa się z 40 pytań dotyczących funkcjonowania Policji. Trwa on 40 minut. Do każdego z pytań podane są 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Maksymalnie można uzyskać 40 punktów. Test ten nie jest etapem selekcyjnym. Oznacza to, że do kolejnego przechodzi się z każdą liczbą punktów.

Do tego momentu rekrutacja przebiega tak samo, jak w przypadku każdej osoby, która w przyszłości chce zostać policjantem. Zasadnicze zmiany dotyczą dopiero testu sprawnościowego. – Kandydaci do służby kontrterrorystycznej nie muszą być wybitnymi sportowcami w danej dziedzinie. Aby zaliczyć poszczególne próby sprawnościowe, powinni mieć jednak wysoką sprawność fizyczną – mówi naczelnik. – Czeka na nich aż 13 zadań do wykonania. Wszystkie muszą być zaliczone w ciągu jednego dnia. Są to: bieg w czasie 12 minut, pływanie na dystansie 200 m, pływanie pod wodą na dystansie 25 m, skok z wieży basenowej do wody o wysokości 10 m, pokonanie toru przeszkód, wspinanie się po linie, uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku), uginanie ramion w podporze na poręczach, wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce, siady z leżenia w czasie 2 minut, wejścia na podest z obciążeniem w czasie 2 minut, próba wysokościowa, ocena predyspozycji psychofizycznych podczas wykonywania ćwiczeń ogólnorozwojowych, a następnie prowadzenia walki w pozycji stojącej oraz w parterze. Sposób wykonania wszystkich tych ćwiczeń oraz ich oceny został opisany w załączniku nr 3 do wspomnianego przeze mnie wyżej rozporządzenia. I najważniejsza rzecz – jedna niezaliczona konkurencja powoduje zakończenie całego testu.

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby kontrterrorystycznej przeprowadzany jest na różnych obiektach mieszczących się na terenie Warszawy, w tym także w siedzibie CPKP „BOA”. Aktualnie prowadzony jest dobór wyłącznie na stanowiska bojowe.

Choć wydaje się, że świat policyjnych specjalsów to typowo męska domena, to w CPKP „BOA” służbę pełnią również kobiety. – Obecnie pracują one głównie w komórkach sztabu oraz komórce zabezpieczenia medycznego. One również musiały przejść testy, jednak były one dostosowane do kandydatów do służby w komórce właściwej w sprawach wsparcia działań bojowych – wyjaśnia naczelnik. Aktualnie żadna kobieta ani w naszej jednostce ani w żadnym samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji w kraju nie należy do zespołów bojowych.

Na tych, którym uda się zakończyć trwający cały dzień test sprawności fizycznej, czeka jeszcze rozmowa kwalifikacyjna. Na tym etapie przyda się ogólna wiedza, np. na temat CPKP „BOA czy Policji. – Nie można zapomnieć o tym elemencie rekrutacji czy też powiedzieć sobie: „Jakoś to będzie”. To bardzo ważny moment – od niego zależy, czy kandydat przejdzie dalej – mówi naczelnik i dodaje: - Po całodziennym, olbrzymim wysiłku fizycznym na koniec trzeba wykazać się nie tylko odpornością psychiczną, ale także logicznym myśleniem. Podczas tej rozmowy sprawdzamy, czy np. ktoś będzie umiał działać w zespole, szybko analizować sytuację i podejmować dobre decyzje. To wszystko ma dla nas olbrzymie znaczenie – działamy w zespole, w którym bezpieczeństwo każdego z nas zależy od kolegi obok. Dopiero po tym etapie osoby chętne do wstąpienia do służb kontrterrorystycznych Policji kierowane są na badania lekarskie oraz będą mogły przystąpić do testu psychologicznego.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Osoby, które chcą pełnić służbę w CPKP „BOA” mogą liczyć na dodatkowe punkty z tytułu wykształcenia czy też posiadanych specjalistycznych umiejętności, w tym m.in.: bycia ratownikiem, ratownikiem medycznym, ratownikiem górskim lub wodnym, pielęgniarką czy też posiadania uprawnień do wykonywania prac podwodnych czy też uprawnień do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych. Dodatkowo punktowane są także uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, nurkowania oraz sportów motorowodnych.

Po pozytywnym zakończeniu procesu postępowania kwalifikacyjnego i przyjęciu do Policji kandydat kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe oraz adaptację zawodową w Oddziale Prewencji Policji (OPP) lub Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji (SPPP), które są obowiązkowe dla wszystkich nowo przyjętych policjantów do służby, w tym także dla przyszłych kontrterrorystów. Dopiero po tym etapie trafia się CPKP „BOA”.

Zastanawiasz się, czy to służba dla Ciebie?

