Z policyjnym kontrterrorystą

Jakie cechy powinni posiadać kandydaci do służby kontrterrorystyczej Policji i jakie stawia się im wymagania? Jakie specjalizacje istnieją w zespołach bojowych (do których prowadzona będzie rekrutacja kierowana do osób cywilnych) i jak przebiegnie proces naboru? Jak wygląda szkolenie i jakie zadania wykonuje się po jego ukończeniu? Z jakimi trudnościami policyjni kontrterroryści mierzą się podczas służby i co jest ważniejsze od ich sprawności fizycznej? – między innymi na te pytania odpowiada funkcjonariusz służby kontrterrorystycznej Paweł z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” w policyjnym podcaście #WspólnieBezpieczni.

Czas trwania podcastu: 55 minut