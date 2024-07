CLKP – zostań Policjantem Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Szukasz nietuzinkowego zajęcia? Lubisz zmienność i dynamizm? Chcesz się przekonać czym zajmuje się Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji? Zapraszam Cię w świat wiedzy i technologii – może zostaniesz jednym z nas? – wejdź na stronę praca.policja.pl.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przygotowało materiał filmowy w postaci spotu mający na celu zachęcić potencjalnym kandydatów do służby w Policji aby zdecydowali się podjąć wyzwanie i rozpoczęli służbę w Policji. Niniejszy materiał prezentuje w pigułce czym zajmuje się Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz jaką ważną rolę odgrywa w procesie wykrywczym.

Prezentując technologię, z której korzystamy chcemy również zaprezentować to o czym na co dzień się nie mówi i nie opowiada żadnych policyjnych historii. Technicy oraz biegli pracują w ciszy i skupieniu w przestrzeni swoich stanowisk badawczych. To dzięki nim, ich wiedzy oraz doświadczeniu wiele spraw ujrzało światło dzienne i przed obliczem Temidy znalazło rozstrzygnięcie.