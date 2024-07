Oszust działający metodą "na policjanta" zatrzymany na gorącym uczynku Data publikacji 22.07.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Krapkowic, już w kilkanaście minut od zgłoszenia, zatrzymali na gorącym uczynku podejrzanego o oszustwo metodą "na policjanta". Mężczyzna właśnie uciekał ze swoim łupem - wyłudził od seniora ponad 20 000 złotych. Decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany na miesiąc. 28-latek działał w warunkach recydywy. W związku z powyższym za postawiony zarzut oszustwa, grozi mu do 12 lat więzienia. Odzyskane pieniądze wróciły już do oszukanego 76-letniego seniora.

Dyżurny krapkowickiej policji został poinformowany o oszustwie metodą „na policjanta". Jak wynikało ze zgłoszenia, 76-letni senior przekazał nieznanemu mężczyźnie ponad 20 000 złotych. Kryminalni natychmiast przystąpili do pracy. Jak ustalili mundurowi, oszust przez dwa dni próbował nakłonić seniora do przekazania pieniędzy. Niestety, dopiero kiedy starszy mężczyzna dał się zwieść przestępcy i oddał mu wszystkie oszczędności zorientował się, że został oszukany.

Krapkowiccy kryminalni natychmiast zajęli się tym zgłoszeniem. Policjanci wytypowali samochód, którym mógł przemieszczać się sprawca. Pojazd już w kilkanaście minut od zgłoszenia został namierzony. Funkcjonariusze ruszyli w pościg i zatrzymał podejrzewanego o przestępstwo mężczyznę. W samochodzie, którym się poruszał, śledczy zabezpieczyli ponad 20 000 złotych w różnej walucie - były to pieniądze wyłudzone od seniora. Odzyskana kwota trafiła z powrotem do oszukanego 76-letniego mieszkańca gminy Krapkowice.

28-latek został doprowadzony do krapkowickiej komendy, gdzie spędził noc w policyjnym areszcie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu oszustwa, do którego się przyznał. W związku z tym, że mężczyzna działał w warunkach recydywy grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają, że zatrzymany usłyszy jeszcze kolejne zarzuty.

Ponawiamy apel i kierujemy prośbę do osób młodych. Rozmawiajcie o takich historiach z waszymi rodzicami i dziadkami. Przestrzeżcie ich i przekażcie kilka cennych rad:

Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze lub policjanta, który mówi, że nasze pieniądze są zagrożone, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Podziel się zaraz tą informacją z bliskimi, nie działaj sam. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów.

Aby potwierdzić dane osoby dzwoniącej, najpierw należy rozłączyć połączenie, a dopiero później wybrać numeru alarmowego 112.

Nigdy nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na kontach bankowych.

W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie działaniach telefonicznie! NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie lub przelanie na inne konta bankowe.

W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.

( KWP w Opolu / kp)

