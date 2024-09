Kolejne osoby zatrzymane w związku z nierzetelnym wystawianiem faktur Data publikacji 04.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z KWP w Łodzi zatrzymali kolejne 3 osoby biorące udział w procederze wystawiania oraz użytkowania poświadczających nieprawdę faktur VAT. Faktury na łączną kwotę prawie 10 mln zł dotyczyły fikcyjnych transakcji związanych z wykonaniem różnych prac i usług gospodarczych. Jeden z zatrzymanych 52-letni mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali trzy osoby współdziałające w nielegalnym procederze wystawiania i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę i nierzetelnymi fakturami VAT. Zatrzymania miały miejsce na terenie Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi. Działalność przestępcza zatrzymanych obejmowała okres od stycznia 2022 roku do grudnia 2023 roku i była zlokalizowana między innymi w Piotrkowie Trybunalskim. Ich proceder polegał na wprowadzaniu do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju usługami i pracami gospodarczymi. Działania te faktycznie służyły tzw. kupowaniu kosztów. W proceder ten zamieszane są liczne podmioty z całej Polski. Dotychczas zarzuty przedstawiono 10 osobom. Z zebranego materiału wynika, że wystawiono w ten sposób około 2,5 tysiąca faktur vat na łączną kwotę prawie 10 mln zł. Funkcjonariusze zabezpieczyli w tej sprawie pieniądze, a także dokumenty, nośniki danych, komputery i telefony.

Jednym z głównych ogniw całego procederu okazał się 52-letni mężczyzna, mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego. 2 września 2024 roku w prokuraturze usłyszał zarzuty. Odpowie za poświadczenie nieprawdy polegające na nierzetelnym wystawianiu faktur VAT na kwotę ponad 4,5 mln zł, oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami o wartości 5 milionów za co grozi kara do 20 lat pozbawienia wolności. Ściśle współpracował on z uprzednio zatrzymanym już w niniejszej sprawie mężczyzną, który nadzorował wystawienie kilku tysięcy pustych faktur na kwotę łączną ponad 17 milionów złotych.

O tej sprawie pisaliliśmy TUTAJ

Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Pozostali zatrzymani to 59 i 43-letni mieszkańcy Łodzi, którzy usłyszeli zarzut zarejestrowania na swoje dane fikcyjnych spółek i podania nieprawdy Sądowi. Straty Skarbu Państwa wynikające z wykrytego procederu obejmują kilka milionów złotych.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.