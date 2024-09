Zatrzymany sprawca pobicia seniora na Prokocimiu Data publikacji 13.09.2024 Powrót Drukuj Kryminalni Komisariatu VI w Krakowie zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który pobił na terenie Prokocimia starszego mężczyznę wracającego z zakupów. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące napastnik spędzi w areszcie. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

W piątek, 6 września br. dyżurny krakowskiej komendy miejskiej otrzymał zgłoszenie dotyczące pobicia mężczyzny niedaleko parku na krakowskim Prokocimiu. Na miejsce skierowano załogę pogotowia ratunkowego oraz policjantów z Komisariatu VI w Krakowie. Kiedy funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres, potwierdzili, że znajduje się tam mężczyzna, który najprawdopodobniej został pobity, a sprawca oddalił się przed ich przybyciem. Policjanci ustalili, że poszkodowany to 76-letni mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna został zabrany do jednego z krakowskich szpitali, gdzie została mu udzielona pomoc medyczna.

Podczas dalszych czynności, okazało się, że do zdarzenia doszło w momencie kiedy 76-letni mieszkaniec Krakowa wracał z zakupów i na chwilę usiadł na ławce przed blokiem, aby porozmawiać ze znajomym. Wówczas został on zaatakowany bez powodu przez młodego mężczyznę. Dodatkowo napastnik groził jego znajomemu oraz uderzył go w twarz. W związku z tym zdarzeniem funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności, które doprowadziły do ustalenia i zatrzymania sprawcy pobicia seniora.

10 września br. kryminalni z „szóstki” pojechali do jednego z pustostanów na terenie Prokocimia, gdzie według ich ustaleń, miał przebywać sprawca pobicia. Funkcjonariusze wylegitymowali, a następnie zatrzymali podejrzewanego mężczyznę. 31-latek został przewieziony do komisariatu, gdzie śledczy przeprowadzili niezbędne czynności oraz zgromadzili materiał dowodowy. Mężczyzna podczas przesłuchania nie umiał racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania. 31-latek usłyszał zarzuty spowodowania naruszenia czynności narządów ciała innej osoby, kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej innej osoby.

11 września br. sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków–Podgórze zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby kodeks karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności, jednak z racji, iż zdarzenie to zakwalifikowane zostało jako występek o charakterze chuligańskim, sąd może zastosować wyższą karę.

( KWP w Krakowie / kc)

Film Zatrzymany sprawca pobicia seniora na Prokocimiu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany sprawca pobicia seniora na Prokocimiu (format mp4 - rozmiar 1.12 MB)