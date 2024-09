Nowe działania w ramach akcji społecznych #ZnamTeNumery i #DzielnicaBEZstrachu Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Wydarzenia ostatnich dni wykazały, że nawet podczas tak dramatycznej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w południowo-zachodniej Polsce przestępcy nie mają żadnych skrupułów i wykorzystują każdą okazję celem realizacji swoich niegodziwych zamiarów. Stąd też obiektywnie stwierdzić należy, iż niezbędne jest prowadzenie systemowych działań edukacyjno-informacyjnych mających na celu ochronę najwrażliwszych grup społecznych i ich najbliższych. Policja dostrzega te oczekiwania poszukując nowych i skutecznych metod działania oraz partnerów cechujących się wrażliwością społeczną, a jednocześnie otwartych do podjęcia tego rodzaju wyzwania.

Już blisko od dwóch lat Komenda Główna Policji nawiązała i prowadzi efektywną współpracę z Telewizją Puls, która jest trzecią co do wielkości telewizją komercyjną w Polsce, i która podjęła się niesienia swego rodzaju misji publicznej w zakresie edukacji społeczeństwa. Poszukując możliwości dotarcia do jak największej liczby odbiorców, współpracę oparto na bazie dwóch flagowych seriali emitowanych przez stację tj. „Dzielnica strachu” na Puls 2, oraz „Lombard. Życie pod zastaw” na TV Puls.

Na kanwie obu seriali powstały projekty wymykające standardowym działaniom, a określone odpowiednio jako akcje społeczne pn. #DzielnicaBEZstrachu oraz #ZnamTeNumery. Warto przypomnieć, że celem akcji pn. #DzielnicaBEZstrachu jest podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa poprzez uświadomienie szeroko pojmowanych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania nim, a także wskazanie instytucji wiodących w poszczególnych dziedzinach bezpieczeństwa.

Akcję #ZnamTeNumery wspiera również Fundacja Telewizji Puls „Pod Dębem”, promowała ją swoimi kanałami. Do tej akcji włączyła się również Poczta Polska i kilkanaście innych podmiotów i organizacji, których krąg wciąż się rozrasta. Działania te adresowane są do seniorów i ich bliskich, a jej twarzami są aktorzy z serialu Telewizji Puls „Lombard. Życie pod zastaw”. Więcej: Kampania społeczna #ZnamTeNumery Na potrzeby akcji uruchomione zostały strony internetowe: DzielnicaBEZstrachu oraz #ZnamTeNumery.

Mając na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców w ramach akcji sukcesywnie tworzone są i udostępniane materiały informacyjne, w tym w formie klipów filmowych, które bezpłatnie może uzyskać i wykorzystać każda jednostka Policji. Podobnie kierunki działań konsultowane są z policjantami z terenu całego kraju, a odzwierciedlają jednocześnie przeciwdziałanie nowym metodom działania sprawców. Uzgodnieniu kierunków działań na najbliższe półrocze poświęcone było spotkanie przedstawicieli Policji i Telewizji Puls, które miało miejsce kilka dni temu. Jego efekty są obiecujące i będziemy mogli zaskoczyć odbiorców kilkoma nowymi projektami, które przybiorą nową i ciekawą formę a ukierunkowane będą m.in. na edukację w zakresie przeciwdziałaniu możliwości przestępczego wykorzystania AI.

Zaznaczyć trzeba, że scenariusze seriali co prawda są fikcją filmową, w którą jednak subtelnie wplatane są autentyczne wątki profilaktyczne konsultowane z komórkami merytorycznymi Komendy Głównej Policji, w tym z Biurem Prewencji oraz z Biurem Komunikacji Społecznej, które są przewodnimi w projekcie. Podobnie w scenografii wykorzystane są autentyczne materiały informacyjno-edukacyjne Policji. Nie sposób nie dodać, że również w wybranych odcinkach seriali występują autentyczni policjanci, w tym laureat ubiegłorocznej edycji plebiscytu #SuperDzielnicowy asp . Patryk Klekot. Nie omieszkamy zdać relacji z wizyty na planie filmowym laureata tegorocznej edycji tj. sierżanta sztabowego Pawła Chmury, która będzie miała miejsce w najbliższym czasie, a odcinek z jego udziałem będzie można obejrzeć jeszcze w tym roku.

Kierunek przyjętych działań osobiście wspierany jest przez kierownictwo polskiej Policji czego najlepszym przykładem jest bezpośredni udział w poszczególnych wydarzeniach: #SuperDzielnicowy 2024.

O poziomie współpracy świadczyć może zaangażowanie w poszczególne przedsięwzięcia najbardziej rozpoznawalnych aktorów współpracujących z Telewizją Puls, a występujących we flagowych serialach tj. między innymi Andrzeja Młynarczyka, który jest laureatem plebiscytu Telekamery 2023 „Tele Tygodnia”, a jednocześnie już od dwóch sezonów twarzą akcji „#DzielnicaBezStrachu”.

Miło jest nam donieść, że wspierająca drugą akcję społeczną tj. #ZnamTeNumery Pani Małgorzata Szeptycka została nominowana w plebiscycie Telekamery „Tele Tygodnia” 2024 w kategorii aktorka. Nas to nie dziwi, bo wiemy, że aktorka jest osobą niezwykle wrażliwą społecznie i bezpośrednio zaangażowaną w akcję #ZnamTeNumery. Także bohaterka, którą gra, całym sercem angażuje się w problemy klientów lombardu i nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. W każdym widzi dobro – jak mawia: „trzeba je tylko chcieć dostrzec”. Oto spot z udziałem aktorki:

Film Nowe działania w ramach akcji społecznych #ZnamTeNumery i #DzielnicaBEZstrachu Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Nowe działania w ramach akcji społecznych #ZnamTeNumery i #DzielnicaBEZstrachu (format mp4 - rozmiar 12.06 MB)

(Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji / kc)