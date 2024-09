#JestemTuCZEKAM – co zrobić, aby zapobiec zaginięciu seniora? Data publikacji 25.09.2024 Powrót Drukuj Liczba seniorów w naszym społeczeństwie stale wzrasta. Często są to osoby wymagające naszej doraźnej lub stałej opieki. Na problemy związane z poruszaniem się, nakładają się też inne trudności, związane z chorobami typowymi dla wieku zaawansowanego. Mogą one powodować zaburzenia pamięci i orientacji, a w konsekwencji doprowadzić do sytuacji zagrażającej życiu, np. w przypadku zaginięcia takiej osoby. W kolejnej odsłonie kampanii społecznej #JestemTuCZEKAM zainicjowanej przez Komendę Główną Policji postaramy się dostarczyć Państwu informacji i wskazówek, które mogą zapobiec tym tragicznym zdarzeniom.

„Mężczyzna, 72 lata, wyszedł z miejsca zamieszkania i do tej chwili nie powrócił. Choruje na Alzheimera, przyjmuje leki. Zgłoszenie w drugiej dobie po oddaleniu się” – to autentyczny wpis zgłoszenia dotyczącego zaginięcia z policyjnego Systemu Wspomagania Dowodzenia. Takich zdarzeń z udziałem starszych osób Policja każdego dnia odnotowuje nawet kilka. Rocznie liczba ta wzrasta do około dwóch tysięcy spraw rejestrowanych w policyjnej bazie danych osób zaginionych. Należy jednak pamiętać, że podobnych zgłoszeń jest znacznie więcej. Szczęśliwie dla zaginionych i ich bliskich „zagubienia” te trwały na tyle krótko, że nie znalazły się w policyjnych statystykach.

Co zrobić, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji i nie narazić siebie i swojego podopiecznego na ogromny stres związany z zaginięciem? Sprawdzą się proste rozwiązania, które mogą zaoszczędzić wiele cierpienia i nerwów naszych i bliskiej nam osoby. Oto kilka rad, które mogą okazać się pomocne w codziennym życiu z seniorem cierpiącym np. na zespół otępienny:

Bardzo dobrym pomysłem jest zaopatrzenie naszego bliskiego w akcesoria, które mogą ułatwić ustalenie miejsca jego przebywania lub jego identyfikację - w przypadku odnalezienia przez Policję lub osoby trzecie. Może to być na przykład telefon komórkowy z aplikacją monitorującą jego położenie, opaska SOS lub zegarek z lokalizatorem. Dobrze sprawdzi się opaska na rękę lub „metka” wszyta w ubranie (co zapobiegnie jej zgubieniu lub wyrzuceniu), na której będzie zapisany numer telefonu do opiekuna.

Warto znać najczęściej odwiedzane, ulubione miejsca naszego podopiecznego, a także poznać jego zainteresowania i przyjaciół. Takie informacje mogą być bardzo pomocne podczas prowadzonych poszukiwań.

Dobrze jest powiadomić sąsiadów i osoby z najbliższego otoczenia podopiecznego, że miewa problemy z pamięcią i może potrzebować pomocy.

Jeśli Twój podopieczny jest na tyle samodzielny, że mieszka sam, zadbaj o Wasz codzienny kontakt. Nie tylko po to, aby upewnić się, że jest bezpieczny, ale też po to, aby okazać mu swoje zainteresowanie i troskę. Samotność nie sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu, a także może prowadzić do depresji.

Pamiętaj - kiedy jednak mimo wszystkich podjętych środków dojdzie do zaginięcia - natychmiast powiadom Policję!

Jak najszybciej zgłoś zaginięcie osoby dzwoniąc na numer alarmowy 112 lub udając się do najbliższej jednostki Policji. Każda godzina opóźnienia w zgłoszeniu zaginięcia może zdecydować o życiu i zdrowiu Twojego bliskiego. Z każdą godziną obszar potencjalnych poszukiwań zwiększa się!

Powiadom Fundację ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych – tel. (22) 654 70 70

Specjaliści ITAKI podpowiedzą Ci, co jeszcze możesz zrobić, aby aktywnie pomóc w poszukiwaniach, wesprą Cię w tych działaniach i udzielą psychologicznego wsparcia w trudnych chwilach.

Kampania #JestemTuCZEKAM przygotowana została przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji. Partnerami akcji są: Fundacji “ITAKA”- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenie Alzheimer Polska.

