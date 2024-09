#JestemTuCZEKAM - kampania społeczna dotycząca zaginięć seniorów Data publikacji 21.09.2024 Powrót Drukuj Każdego roku w Polsce zgłaszanych jest ponad 2 tys. zaginięć osób powyżej 60 roku życia. Niestety, nie wszystkie z tych dramatycznych zdarzeń znajdują swój szczęśliwy finał. Dlatego tak istotne jest, aby im zapobiegać. W trosce o bezpieczeństwo seniorów polska Policja, przy współpracy Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenia Alzheimer Polska, przygotowała kampanię społeczną pod hasłem #JestemTuCZEKAM, mającą na celu zwrócenie uwagi na problem zaginięć seniorów. Informujemy Państwa o niej właśnie dziś, podczas obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimera.

W ramach projektu, skierowanego do całego społeczeństwa a w szczególności do opiekunów osób żyjących z zespołem otępiennym, zaplanowane zostały trzy kolejne odsłony kampanii, przygotowane w formie materiałów video: „Zapobiegaj”, „Działaj”, „Reaguj”. Dowiecie się z nich Państwo między innymi, jak zapobiec zaginięciu podopiecznego, a także co zrobić w przypadku konieczności zmierzenia się z dramatem związanym z jego zaginięciem.

Zaginięcie starszej osoby zazwyczaj związane jest z chorobą, której konsekwencjami są zaburzenia pamięci i orientacji lub zdarzeniem losowym wynikającym z ograniczeń związanych z wiekiem, takich jak większa męczliwość czy kłopoty z poruszaniem się. Każda taka sytuacja to dramat nie tylko dla samego zaginionego, ale też dla jego bliskich, którzy często nie wiedzą, jakie kroki powinni w pierwszej kolejności podjąć, aby pomóc Policji i innym służbom w poszukiwaniach. To też paraliżujący strach o kogoś, kogo kochamy i nie wiemy, czy jest w danej chwili bezpieczny.

Co zrobić, aby nie dopuścić do zaginięcia podopiecznego? Gdzie się udać po pomoc? Kogo zaangażować w poszukiwania? A w końcu także, jak rozpoznać w naszym otoczeniu - w parku czy na ulicy, osobę, która sprawia wrażenie zagubionej i może potrzebować naszej pomocy? Na te wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w naszych kolejnych materiałach, które w najbliższych tygodniach będziemy sukcesywnie publikować w mediach społecznościowych, w ramach rozpoczynającej się dzisiaj kampanii społecznej.

Hasło naszej akcji #JestemTuCZEKAM to głos wszystkich seniorów, którzy zaginęli. To wołanie osób zmagających się z chorobą otępienną, o pomoc i uwagę. To także nasz głos i prośba do społeczeństwa o uważność na drugiego człowieka. Prośba o to, abyśmy nie byli obojętni!. Zadbajmy wspólnie o bezpieczne i godne życie naszych bliskich.

Apelujemy: Nie trać głowy i nie czekaj ze zgłoszeniem na Policję! W takiej sytuacji liczy się każda minuta!

***

Kampania przygotowana została przez Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji przy merytorycznym wsparciu partnerów: Fundacji “ITAKA”- Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Stowarzyszenia Alzheimer Polska.

Tekst: mł. insp. Małgorzata Puzio-Broda/ BK KGP , Agnieszka Włodarska/ BKS KGP