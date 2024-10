Szczęśliwy finał poszukiwań schorowanego 77-latka Data publikacji 03.10.2024 Powrót Drukuj 2 października br. w powiecie proszowickim zaginął 77-letni mężczyzna wymagający stałej opieki. Dzięki zaangażowaniu w poszukiwania kilkudziesięciu policjantów, strażaków, a także kierowców autobusów miejskich i motorniczych tramwajów mężczyzna został odnaleziony na terenie Krakowa.

Wczoraj, 2 października br., w godzinach popołudniowych Policja w Proszowicach została powiadomiona przez mieszkankę gm. Koniusza o tym, że tego dnia rano, jej 77-letni szwagier oddalił się z miejsca zamieszkania, nie ma z nim żadnego kontaktu. Zgłaszająca poinformowała, że wymieniony z uwagi na stan zdrowia jest osobą, która wymaga stałej opieki członków rodziny, musi na stałe przyjmować leki, których sam nie umie sobie zaaplikować, a w przeszłości zdarzały się incydenty, w których wykorzystując okazję, opuszczał miejsce zamieszkania błądząc po okolicy. Mężczyzna nie zabrał ze sobą dokumentów ani pieniędzy, nie był ubrany również w odzież adekwatną do warunków atmosferycznych, nie posiadał również telefonu.

Mając na uwadze okoliczności zdarzenia, realne zagrożenie dla życia i zdrowia osoby zaginionej kierownictwo KPP Proszowice wszczęło alarm dla jednostki i wszyscy policjanci podjęli akcję poszukiwawczą wraz ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej oraz ościennych ochotniczych straży pożarnych.

Początkowo poszukiwania objęły miejscowość zamieszkania osoby zaginionej i miejscowości sąsiednich. Poszukiwania polegały na przeczesywaniu terenu, rozpytywaniu mieszkańców. W poszukiwaniach użyto również drona z kamerą termowizyjną. Uzyskane informacje wskazały na to, że poszukiwany mężczyzna mógł jednak przemieścić się komunikacją publiczną w kierunku Krakowa.

Policjanci prześledzili trasę kursu autobusu podmiejskiego od przystanku najbliższego dla miejsca zamieszkania zaginionego, uzyskując wgląd w nagrania zapisu monitoringów z kolejnych przystanków. Okazało się, że mężczyzna został zarejestrowany przez monitoring na pętli autobusowej w Krakowie–Pleszewie. Z tego miejsca udał się pieszo w nieznanym kierunku. W tej sytuacji poszukiwania objęły swoim zasięgiem także miasto Kraków. Przekazano foto komunikat odpowiednim dyspozytorom MPK, policyjne radiowozy patrolowały miasto, szczególnie węzły komunikacyjne, parki, osiedla. Około północy, na jednej z zajezdni tramwajowych na terenie Nowej Huty natrafiono na mężczyznę odpowiadającego rysopisowi zaginionego. Dowieziona na miejsce zawiadamiająca o zaginięciu potwierdziła tożsamość swojego szwagra. Mężczyzna w chwili odnalezienia był zdezorientowany co do miejsca czasu i sytuacji, w jakiej się znajdował, był również bardzo wyczerpany. Poszukiwany został przekazany pod opiekę członkom rodziny oraz wezwanemu na miejsce zespołowi medycznemu.

Wszystkim zaangażowanym w poszukiwania zaginionego 77-lata bardzo dziękujemy i przypominamy o akcji polskiej Policji #JestemTuCZEKAM - kampania społeczna dotycząca zaginięć seniorów.

Przy okazji opisanej sytuacji Policja apeluje do osób, pod opieką których znajdują się osoby starsze, częściowo lub całkowicie nieporadne i z uwagi na podeszły wiek czy problemy neurologiczne, psychiczne nie zawsze postępujące racjonalnie, co często prowadzi do oddalenia się z miejsca pobytu – o rozważenie zakupu opasek monitorujących stan zdrowia, a przy okazji w razie potrzeby lokalizujących ich położenie. Posiadanie takich opasek pozwoli nie tylko na uniknięcie zakrojonych na szeroką skalę, czasochłonnych i drogich poszukiwań takich osób, lecz przede wszystkim pozwoli na uniknięcie stresu i zmartwień członkom rodziny potencjalnych zaginionych seniorów.

Opaska dla seniora, określana również jako smartwatch lub zegarek dla seniora, opaska SOS lub opaska ratująca życie, jest rodzajem urządzenia w formie elektronicznego zegarka, który monitoruje funkcje życiowe osoby starszej, a także alarmuje w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Opaska powstała z myślą o samotnych seniorach i osobach przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.

Opaska dla seniora:

zwiększa poczucie bezpieczeństwa seniorów,

stanowi pomoc dla opiekunów, odciążając ich w pewnych obowiązkach,

jest łatwa w obsłudze - senior szybko się z nią zapoznaje,

posiada ekran lub guziki o dużych rozmiarach i wyraźnych kolorach, tak aby użytkownik szybko je zauważył i rozpoznał,

jest wygodna - opaska dla seniora przypomina zegarek,

jest wodoodporna, posiada wytrzymałe baterie alkaliczne, które ładuje się co kilka dni,

nie musi być skomunikowana z teleopieką - wystarczy aplikacja mobilna w smartfonie opiekuna,

pozwala na szybką reakcję w przypadku zasłabnięcia, upadku czy innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu, w chwili zagrożenia wystarczy naciśnięcie jednego z przycisków, aby natychmiast wysłać sygnał SOS,

w zależności od wybranego modelu opaska dla seniora może posiadać funkcje mierzenia tętna, ciśnienia i stężenia glukozy, przypomnienia o przyjęciu leków o odpowiedniej porze, możliwość wykonywania i otrzymywania połączeń głosowych, opcja nasłuchiwania - opiekun może włączyć głośnik i sprawdzić, co się dzieje w otoczeniu seniora,

koszt takiej opaski SOS w zależności od wyposażenia kosztuje w granicach od 80 do 400 zł.