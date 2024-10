Zatrzymany kierowca z dożywotnim zakazem oraz zatrzymane uprawnienia za prędkość - efekt działań policjantów ruchu drogowego Data publikacji 04.10.2024 Powrót Drukuj Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn wielu wypadków i kolizji. Dlatego też policjanci w codziennej służbie zwracają szczególnie uwagę na prędkość z jaką poruszają się kierujący. W ostatnią środę zatrzymali 4 kierujących poruszających się z nadmierną prędkością. Trzem z nich funkcjonariusze zatrzymali prawa jazdy, natomiast czwarty kierowca nie powinien w ogóle znaleźć się za kierownicą swojego samochodu. 32-latek posiada bowiem dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, wydany niecałe 2 miesiące temu. Teraz jego sprawą zajmie się sąd.

Poruszanie się z nadmierną prędkością stwarza duże zagrożenie na drodze. Prędkość niedostosowana do warunków i ograniczeń uniemożliwia sprawną i adekwatna reakcję na sytuacje na drodze. Sprawa robi się jeszcze poważniejsza w obszarze zabudowanym, gdzie mamy dużą szansę na udział w zdarzeniu drogowym pieszych czy rowerzystów. Dlatego warto stosować się do ograniczeń prędkości i znaków drogowych.

W ostatnia środę, 2 września br., policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej, jak każdego dnia kontrolowali prędkość podróżujących po regionie. W tym dniu zatrzymali 3 uprawnienia do kierowania w związku z przekroczeniem prędkości o ponad 51 km/h w obszarze zabudowanym.

Pierwsza sytuacja miała miejsce w Łubnianach, gdzie 68-latek kierujący kią poruszał się z prędkością 117 km/h. Kontrola drogowa zakończyła się dla niego zatrzymaniem prawa jazdy, mandatem karnym w wysokości 2 000 złotych oraz 14 punktami karnymi.

Kolejny kierujący to 25-latek w skodzie, który w Zagwiździu jechał o 52 km/h za szybko. Policjanci nałożyli na niego mandat w wysokości 1 500 złotych oraz 13 punktów karnych. Uprawnienia mężczyzny również zostały zatrzymane.

Następna kontrola drogowa to znów miejscowość Łubniany. 40-letni kierowca seata, przy ograniczeniu do 50 km/h, jechał 118. Ta sytuacja zakończyła się dla niego mandatem karnym w wysokości 2 000 złotych oraz 14 punktami. Tutaj również policjanci zatrzymali 40-latkowi uprawnienia.

Ostatnia sytuacja to zatrzymany do kontroli drogowej 32-latek. Mężczyzna jechał mazdą z prędkością 87 km/h. W trakcie legitymowania okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien kierować samochodem, bowiem na początku sierpnia, decyzją sądu otrzymał on dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten był poprzedzony 5 wcześniejszymi terminowymi zakazami prowadzenia, wydawanymi od 2016 roku. Teraz sprawą 32-latka zajmie się sąd. Za przestępstwo jakim jest niestosowanie się do decyzji sądu grozi mu do 5 lat więzienia.

( KWP w Opolu / mw)

Film Zatrzymany kierowca z dożywotnim zakazem oraz zatrzymane uprawnienia za prędkość - efekt działań policjantów ruchu drogowego Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Zatrzymany kierowca z dożywotnim zakazem oraz zatrzymane uprawnienia za prędkość - efekt działań policjantów ruchu drogowego (format mp4 - rozmiar 10.56 MB)