Prowadzili fałszywe sklepy internetowe – zostali zatrzymani przez policjantów CBZC Data publikacji 22.10.2024 Powrót Drukuj Wspólne działania policjantów Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Prokuratury Regionalnej w Katowicach doprowadziły do zatrzymania 6 osób, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która popełniała przestępstwa, polegające na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie ich w błąd, co do możliwości zakupu towarów za pośrednictwem fikcyjnych sklepów internetowych, a także transferu pozyskanych w wyniku oszustw środków pieniężnych, w celu utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

Śledztwo

Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje wielopodmiotowe śledztwo prowadzone przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie całego kraju, której członkowie ze z góry powziętym zamiarem osiągnięcia korzyści majątkowej zakładali fałszywe strony internetowe i oferowali do sprzedaży różne produkty, wprowadzając klientów w błąd, co do możliwości nabycia oferowanych towarów w postaci sprzętu AGD, sprzętu fitness, mebli ogrodowych i innych. Grupa działała w drugiej połowie 2023 roku. Pokrzywdzonych w sprawie jest obecnie 145 osób. Liczba ta stale rośnie.

Zarzuty

Realizacje miały miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, a także łódzkiego. Zatrzymanym ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy, tj. czynów z art. 258 § 1 k.k., art. 286 § 1 k.k., art. 299 § 1 k.k.

Środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Mikołowie zastosował wobec trzech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec kolejnych trzech podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego. Za zarzucane podejrzanym czyny grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.