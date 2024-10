Zaginiony senior został szczęśliwie odnaleziony Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Seniorzy oraz inne osoby cierpiące na zaburzenia pamięci, mające problem z orientacją w terenie wychodzą z domu i nie potrafią do niego wrócić. Taka informacja musi jak najszybciej trafić do policjantów. I tak też było w przypadku 84-letniego seniora z Białołęki, którego szukali policjanci z komisariatu przy ulicy Myśliborskiej. Dzięki współpracy córki 84-latka z policjantami, mężczyzna został szczęśliwie odnaleziony i trafił pod opiekę ratowników.

Ta sytuacja zakończyła się szczęśliwie dla 84-letniego mieszkańca Białołęki. O jego zaginięciu poinformowała policjantów po 20.00 jego córka. Kobieta wyjaśniła, że jej ojciec, cierpiący na zaniki pamięci, wyszedł z domu około 16.00. Kobieta na własną rękę próbowała go odnaleźć w rejonie wału wiślanego na Kępie Tarchomińskiej. Mimo iż senior był wyposażony w zegarek wskazujący jego lokalizację, kobieta nie była w stanie go odnaleźć. Nie odbierał również telefonów od niej. Zgłaszająca bała się, że tata mógł się przewrócić. Wyjaśniła, że takie sytuacje miały już miejsce w przeszłości, dlatego też wyposażyła ojca w zegarek z GPS-em.

Policjanci z patrolówki - młodszy aspirant Radosław Trybus i starszy posterunkowy Arkadiusz Zaleski oraz zaangażowani w te działania kryminalni przeanalizowali wszystkie informacje. Nadajnik GPS wskazywał, że senior znajdował się w terenie bagnistym i zalesionym. Policjanci przeszukiwali go. Telefon seniora w dalszym ciągu milczał.

W pewnym momencie światło policyjnej latarki padło na osobę leżącą nasypie na brzegu bagna. Był to poszukiwany senior. Mężczyzna leżał na plecach, miał nogi zaplątane w gałęzie. Całe szczęście żył, ale był wychłodzony. Nie mógł samodzielnie się poruszać. Policjanci pomogli wydostać mu się z zarośli i zaprowadzili go do radiowozu, by go ogrzać. Na miejsce wezwali również karetkę pogotowia. Odnaleziony senior, po badaniach został przekazany pod opiekę córce.

Na odnalezienie 84-latka miała znaczący wpływ współpraca jego córki z Policją. Niezwykle ważne dla policyjnych działań było również to, że mężczyzna był wyposażony w zegarek z nadajnikiem GPS. To jedno z rozwiązań, które może pomóc odnaleźć seniora w przypadku jego zaginięcia i niejednokrotnie ocalić mu życie.

