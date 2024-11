Szczęśliwy finał poszukiwań zaginionej kobiety Powrót Drukuj W ciągu kilku godzin od zgłoszenia policjanci odnaleźli zaginioną 72-latkę. Było to możliwe dzięki sprawnym i szeroko zakrojonym działaniom policjantów oraz przewodnika psa z Grupy Ratownictwa PCK w Olsztynie. Po udzieleniu pierwszej pomocy seniorce przez ratowników medycznych kobieta wróciła do najbliższych.

W środę, 6 listopada 2024 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 72-latki z gminy Zalewo. Kobieta ok. godz. 16.00 miała wyjść z domu do sklepu znajdującego się w sąsiedniej miejscowości. Policjanci ustalili, że dwie godziny później kobieta miała wracać do domu tą samą drogą, jednak nie dotarła do miejsca zamieszkania. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli poszukiwania 72-latki. Trasa, którą zazwyczaj wracała kobieta, przebiegała przez łąki, las, a także tereny bagniste. To właśnie tam rozpoczęto poszukiwania. W akcji uczestniczyli policjanci oraz pies tropiący wraz ze swoim przewodnikiem z grupy Ratownictwa PCK Olsztyn. Funkcjonariusze w międzyczasie sprawdzili szpitale, a także okoliczne budynki. Policjanci kawałek po kawałku sprawdzali kompleks leśny oraz okoliczne łąki. Poszukiwania utrudniała niska temperatura oraz gęsta mgła, która bardzo ograniczała widoczność. Po kilku godzinach funkcjonariusz z zespołu do spraw poszukiwań w wysokiej trawie zauważył zaginioną. Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który udzielił pomocy kobiecie, po czym mieszkanka gminy Zalewo została przekazana najbliższej rodzinie.

Zaginięcie starszej osoby zazwyczaj związane jest z chorobą, której konsekwencjami są zaburzenia pamięci i orientacji lub zdarzeniem losowym wynikającym z ograniczeń związanych z wiekiem, takich jak większa męczliwość czy kłopoty z poruszaniem się. Każda taka sytuacja to dramat nie tylko dla samego zaginionego, ale też dla jego bliskich, którzy często nie wiedzą, jakie kroki powinni w pierwszej kolejności podjąć, aby pomóc Policji i innym służbom w poszukiwaniach. To też paraliżujący strach o kogoś, kogo kochamy i nie wiemy, czy jest w danej chwili bezpieczny.

Co zrobić, aby nie dopuścić do zaginięcia podopiecznego? Gdzie się udać po pomoc? Kogo zaangażować w poszukiwania? A w końcu także, jak rozpoznać w naszym otoczeniu - w parku czy na ulicy, osobę, która sprawia wrażenie zagubionej i może potrzebować naszej pomocy? Na te wszystkie pytania można będzie znaleźć odpowiedź w materiałach w ramach kampanii społecznej #JestemTuCZEKAM. #JestemTuCZEKAM - kampania społeczna dotycząca zaginięć seniorów