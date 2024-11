Przygotowania do Prezydencji – wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy CPKP „BOA” i SOP Data publikacji 25.11.2024 Powrót Drukuj Dla wszystkich służb przewodnictwo Polski w Radzie UE będzie olbrzymim wyzwaniem pod względem zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym możliwym poziomie. Z tego też powodu polska Policja już od miesięcy przygotowuje się do tego wydarzenia, w którym uczestniczyć będzie wiele delegacji krajowych i zagranicznych. W związku z tym odbyło się kolejne już szkolenie z udziałem kontrterrorystów z CPKP „BOA”, policyjnych lotników na pokładzie Black Hawka oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Tym razem na miejsce ćwiczeń wybrany został obiekt, który faktycznie będzie wykorzystywany podczas spotkań w trakcie Prezydencji – Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Scenariusz opracowany został w taki sposób, aby uwzględniał jak najbardziej możliwe zagrożenia.

Policyjne jednostki specjalne podczas szczególnie ważnych wydarzeń o charakterze państwowym wspierają służby zajmujące się ochroną najważniejszych osób w kraju czy też gości zagranicznych. Tego typu działania są niezwykle istotne, ponieważ funkcjonariusze obu formacji – CPKP „BOA oraz SOP -u, mają do wykonania ściśle określone zadania. To właśnie do policyjnych kontrterrorystów należy wsparcie funkcjonariuszy SOP w sytuacji, gdy dojdzie np. do zamachu terrorystycznego na osobę chronioną, czyli tzw. VIP-a. Specjalsi, którzy wchodzą w skład grupy wsparcia taktycznego (GTW), w sytuacji zagrożenia przejmują na siebie działania związane z powstrzymaniem bądź odparciem zamachu oraz umożliwieniem ewakuacji osoby chronionej. Do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa z kolei należy dbanie o zdrowie i życie osób objętych statusem VIP, a także ich jak najszybsza ewakuacja z miejsca zagrożenia.

To na tych założeniach opierał się scenariusz ćwiczeń, które odbyły się w Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli. Epizod zakładał, że napastnicy wtargnęli do sali obrad, w której odbywało się spotkanie z udziałem VIP-ów. – W takich sytuacjach jak ta, którą obejmował scenariusz, naszym zadaniem jako kontrterrorystów jest wzmacnianie ochrony bezpośredniej ważnych osób i obiektu w przypadku wzrostu stopnia zagrożenia terrorystycznego. Mieliśmy opracowane różne strategie działania dotyczące obezwładnienia napastników i zapewnienia bezpieczeństwa osób chronionych. Tym razem zdecydowaliśmy się na przećwiczenie wariantu błyskawicznej ewakuacji z miejsca zagrożenia zarówno drogą lądową, jak i powietrzną na pokładzie policyjnego Black Hawka - tłumaczy koordynator ćwiczeń z ramienia CPKP „BOA”. - Oprócz doskonalenia techniki wyprowadzenia z zagrożonej strefy osób objętych statusem VIP, mieliśmy też możliwość poznania obiektu oraz sprawdzenia czasów dojazdu i czasu reakcji.

Cykl szkoleń, w których uczestniczyli w tym roku wspólnie przedstawiciele obu formacji, zakładał przeprowadzenie jak największej liczby symulacji zdarzeń, do jakich może potencjalnie dojść podczas spotkań organizowanych w ramach przyszłorocznej Prezydencji. Warsztaty obejmowały nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, które pozwoliły w realnych warunkach przećwiczyć potencjalne zagrożenia. Dzięki temu funkcjonariusze obu formacji mieli możliwość wypracowywania algorytmów postępowania w różnych sytuacjach. – Wydarzenia o tak wysokiej randze międzynarodowej, jaką jest przyszłoroczna Prezydencja naszego kraju w Radzie Unii Europejskiej, wymagają od wszystkich służb olbrzymiego przygotowania – mówi Dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła. – W tego typu sytuacjach to właśnie m.in. na jednostkach kontrterrorystycznych danego kraju ciąży duża odpowiedzialność za bezpieczeństwo zarówno osób bezpośrednio biorących udział w takim wydarzeniu, jak i osób postronnych, które mogą znaleźć się przez przypadek w centrum wydarzeń. Odpowiednie przygotowanie się do różnych sytuacji, które mogą mieć miejsce, pozwoli nam na zapewnienie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Aby tak się stało, potrzebne jest wcześniejsze podjęcie współpracy z innymi służbami. Wspólne szkolenia pozwalają nam m.in. na ujednolicenie procedur, systemów dowodzenia czy też łączności. A to wszystko później procentuje w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia. Dlatego tak ważne jest to, aby przygotowane scenariusze ćwiczeń jak najbardziej odzwierciedlały możliwe zagrożenia.