Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań seniorki Data publikacji 02.12.2024 Powrót Drukuj Szybkie i skoordynowane działanie oraz podejmowane decyzje pozwoliły na odnalezienie 79-latki z Ełku, która nie wróciła do miejsca zamieszkania i członkowie rodziny zgłosili policjantom jej zaginięcie. W działania zaangażowali się wszyscy funkcjonariusze w służbie i wezwani z domów do poszukiwań.

Była już noc, gdy rozpoczęły się poszukiwania 79-latki z Ełku. Wtedy (30 listopada) rodzina zgłosiła policjantom, że od rana nie ma seniorki w domu i nie ma z nią kontaktu.

Kluczem do sukcesu w takich sytuacjach jest czas, bo dotyczy to osób, które ze względu na swój stan zdrowia lub wiek, mogą mieć problem z samodzielnym powrotem do domu.

Komendant Powiatowy Policji w Ełku ogłosił alarm dla funkcjonariuszy, więc w działania zaangażowali się wszyscy policjanci w służbie i wezwani z domów. Do poszukiwań włączyli się także funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Przez kilka godzin trwały intensywne czynności, by jak najszybciej odnaleźć kobietę.

Wysiłki i działania policjantów przyniosły oczekiwany efekt. Funkcjonariusze odnaleźli zaginioną kobietę o godzinie 01:30. Na szczęście nic się jej nie stało. Była u swojej znajomej w Ełku.

Zaginięcie starszej osoby zazwyczaj związane jest z chorobą, której konsekwencjami są zaburzenia pamięci i orientacji lub zdarzeniem losowym wynikającym z ograniczeń związanych z wiekiem, takich jak większa męczliwość czy kłopoty z poruszaniem się. Każda taka sytuacja to dramat nie tylko dla samego zaginionego, ale też dla jego bliskich, którzy często nie wiedzą, jakie kroki powinni w pierwszej kolejności podjąć, aby pomóc Policji i innym służbom w poszukiwaniach. To też paraliżujący strach o kogoś, kogo kochamy i nie wiemy, czy jest w danej chwili bezpieczny. Co zrobić, aby nie dopuścić do zaginięcia podopiecznego? Gdzie się udać po pomoc? Kogo zaangażować w poszukiwania? A w końcu także, jak rozpoznać w naszym otoczeniu - w parku czy na ulicy, osobę, która sprawia wrażenie zagubionej i może potrzebować naszej pomocy? Na te wszystkie pytania można będzie znaleźć odpowiedź w materiałach w ramach kampanii społecznej #JestemTuCZEKAM. #JestemTuCZEKAM - kampania społeczna dotycząca zaginięć seniorów