Zaginiony mężczyzna odnaleziony przez dzielnicowych z Oksywia Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj „Pomagamy i chronimy” to bardzo ważne hasło dla funkcjonariuszy Policji. Zawsze pod presją czasu mundurowi zostają wysyłani na interwencje, ratujące ludzkie życie. Do jednej z takich akcji zostali skierowani dzielnicowi z Oksywia, którzy odnaleźli zaginionego 67-latka. Mężczyzna został przekazany pod opiekę rodzinie.

Policjanci podczas codziennej pracy niejednokrotnie ratują ludzkie życie. Już nie po raz pierwszy przekonali się o tym mundurowi z Oksywia, skierowani do poszukiwań 67-latka, którego szukała zaniepokojona rodzina. Funkcjonariusze zostali powiadomieni o zaginięciu mężczyzny. Policjanci ustalili, że mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania około 08.00 i nie wrócił do domu. Z uwagi na jego stan zdrowia rodzina zaniepokoiła się i zgłosiła zaginięcie.

Funkcjonariusze od razu zajęli się poszukiwaniem 67-latka, spisali jego dane i zrobili rysopis. Jeszcze w trakcie przyjmowania zgłoszenia policjanci pełniący służbę w terenie zaczęli akcję poszukiwawczą. Podczas sprawdzania okolic dzielnicowi zauważyli osobę, która odpowiadała rysopisowi mężczyzny. Okazało się, że jest to zaginiony 67-latek. Mężczyzna powiedział policjantom, że wyszedł na spacer, ale nie pamiętał, jak wrócić do domu. Dzielnicowi przekazali go pod opiekę rodziny.

Jeśli nasi bliscy cierpią na zaburzenia pamięci, warto zaopatrzyć je w telefon lub zegarek z aplikacją monitorującą ich położenie, bądź „metkę” wszytą w bluzę lub kurtkę z numerem telefonu do osoby, z którą należy skontaktować się w przypadku zaginięcia. Dobrą praktyką jest również informacja o naszych obawach przekazana sąsiadom, ale przede wszystkim stały kontakt zwłaszcza, gdy taka osoba mieszka samotnie. Jeśli mimo wszystko dojdzie do zaginięcia – niezwłocznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Więcej informacji, o tym jak postępować w przypadku zaginięć seniorów w komunikacie #JestemTuCZEKAM - kampania społeczna dotycząca zaginięć seniorów