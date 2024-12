Zatrzymali poszukiwanego przez opolski sąd Data publikacji 13.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu zatrzymali poszukiwanego mężczyznę, za którym opolski sąd wydał list gończy. Mężczyzna wpadł, kiedy policjanci zatrzymali samochód do kontroli drogowej, a mężczyzna podjął próbę ucieczki. Po pościgu został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej izby zatrzymań. Mężczyzna odpowie teraz nie tylko z popełnione wykroczenia drogowe, ale również za jazdę bez uprawnień i ucieczkę przed policjantem uprawnionym do kontroli drogowej. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Osoby, które popełniły przestępstwo i zostały skazane prawomocnym wyrokiem, nie zawsze w trakcie trwania postępowania na ten wyrok czekają w areszcie. Wielokrotnie zdarza się tak, że osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa odpowiada za swój czyn z tzw. wolnej stopy. Oznacza to, że oskarżony pozostaje na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania. Kiedy postępowanie sądowe kończy się wyrokiem pozbawienia wolności, skazany ma podany termin, w jakim ma się stawić w więzieniu, aby odbyć karę. Jednak z różnych powodów nie zgłosiły się do zakładów karnych i ukrywają się, aby uniknąć odpowiedzialności.

Gdy do opolskiej komendy wpłynie list gończy, policyjni poszukiwacze rozpoczynają czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego. Czasami poszukiwania trwają wiele lat, gdyż poszukiwany stara się ukryć miejsce pobytu, w czym często pomagają mu najbliżsi i znajomi. Wielokrotnie opuszczają kraj na wiele lat. Osoba jednak figuruje w policyjnych rejestrach i kiedy na swojej drodze spotka policjanta, na pewno taka informacja „wypłynie”.

Tak było w przypadku 24-latka, który został zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Policjanci, patrolując ulice Opola, zauważyli Opla Vectrę, który na ul. Ozimskiej ominął inny pojazd ustępujący na oznakowanym przejściu dla pieszych pierwszeństwo osobie, która chciała przejść na drugą stronę jezdni. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli drogowej, jednak kierujący podjął ucieczkę, chcąc jej uniknąć. Mundurowi, informując dyżurnego miasta, podjęli pościg za samochodem, włączając sygnały uprzywilejowania. Po krótkim pościgu samochód zatrzymał się, a mężczyzna wybiegł z auta i podjął pieszą ucieczkę. Policjanci w krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę. Okazało się, że 24-latek kierował bez uprawnień i był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności przez opolski sąd do sprawy z 2020 roku.

Zatrzymanego osadzono w policyjnej izbie zatrzymań. Został przewieziony już do zakładu penitencjarnego. Teraz dodatkowo odpowie za popełnione wykroczenia drogowe, jazdę bez prawa jazdy i ucieczkę przed policjantem uprawnionym do kontroli drogowej. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Opolu / sc)

Film Zatrzymali poszukiwanego przez opolski sąd Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce.