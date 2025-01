Przekręt paliwowy na 113,5 milionów złotych Data publikacji 30.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej postępowanie, w sprawie działalności firmy zajmującej się produkcją olejów. Sprawcy, wykorzystując przepisy podatkowe, fałszowali dokumentację, unikając płacenia podatku akcyzowego i VAT. Oszukiwali także klientów, sprzedając olej, służący w procesach odlewniczych, jako paliwo. Swoim działaniem spowodowali uszczuplenia podatkowe na szkodę Skarbu Państwa, sięgające 113,5 miliona złotych.

Sprawcy w latach 2015-2016, wykorzystując działalność kontrolowanej przez siebie firmy działającej na terenie województwa śląskiego oraz kilku zagranicznych firm, z komponentów sprowadzonych z terenu Unii Europejskiej wytwarzali olej formowy, wykorzystywany w procesach odlewniczych. Gotowy wyrób sprzedawali do kontrolowanych przez siebie firm na terenie Niemiec. Zgodnie z przepisami podatkowymi, w takim przypadku byli zwolnieni z płacenia podatku akcyzowego i VAT.

W rzeczywistości jednak rzekomy odbiorca zagraniczny, wykazywany w dokumentacji handlowej, nie prowadził działalności związanej z obrotem takimi towarami. Okazało się, że wyprodukowany olej opuszczał teren Polski jedynie celem uwiarygodnienia transakcji, po czym wracał z fikcyjną dokumentacją i był wprowadzany do obrotu w Polsce. Jednak już nie jako olej formowy, tylko pełnoprawny olej... napędowy.

Jak ustalili śledczy, swoim działaniem sprawcy spowodowali uszczuplenie Skarbu Państwa w podatku akcyzowym na kwotę 88,5 miliona złotych, a w podatku VAT na 25 milionów złotych.

Prowadzący sprawę zebrali materiał dowodowy, pozwalający na skierowanie przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds . Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej do Sądu Okręgowego w Katowicach aktu oskarżenia. Obejmował on w sumie 14 podejrzanych w wieku od 38 do 63 lat, którym zarzucono łącznie popełnienie 25 przestępstw, dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy. Wobec jednego ze sprawców zastosowano areszt tymczasowy, a wobec pozostałych środki o charakterze wolnościowym.

Śledczy zabezpieczyli także na poczet przyszłych kar i grzywien majątek podejrzanych w kwocie ponad 3,5 miliona złotych.

Zważywszy na fakt, że oskarżeni z przestępczego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im kara do 15 lat więzienia.