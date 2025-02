Zakończenie kursu dla kandydatów w CPKP „BOA” Data publikacji 18.02.2025 Powrót Drukuj W dniu 12.02.2025 r. w hali na Bemowo - Lotnisko odbyło się oficjalne zakończenie kursu uzupełniającego dla kandydatów do służby w pionie bojowym w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym „BOA” w zakresie podstaw działań bojowych. Marzenie o służbie w tej elitarnej jednostce spełniło tym razem 12 funkcjonariuszy.

Oficjalnego zakończenia kursu dokonał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster oraz Dowódca CPKP „BOA” insp. Łukasz Pikuła. Ceremonia zakończenia kursu była dla specjalsów dużą niespodzianką przygotowaną przez instruktorów i kolegów. Był to bowiem dla nich kolejny dzień ćwiczeń w trwającym od pół roku szkoleniu. Zadaniem do wykonania był szturm na halę, w której odbywało się uroczyste zakończenie kursu. Takie zakończenie wywołało duże emocje, ogromną dumę z wytrwałości i pozytywnego przejścia bardzo wymagających fizycznie i psychicznie oraz intensywnych ćwiczeń. Jednym słowem dużej próby charakteru.

Całej grupie, zarówno uczestnikom kursu, jak i prowadzącym zajęcia, nadinsp. Roman Kuster i insp. Łukasz Pikuła gratulowali hartu, konsekwencji i wytrzymałości oraz życzyli policyjnego szczęścia na służbie i powodzenia na dalszej drodze kariery zawodowej.

Ścieżka podjęcia służby i później sama służba w tych elitarnych pododdziałach Policji wymaga szczególnych predyspozycji i zaangażowania, dyspozycyjności i często połączenia długotrwałego wysiłku z umiejętnością logicznego myślenia, szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków i dużej odporności na stres. Stąd też proces rekrutacji i szkoleń jest wieloetapowy. Po pozytywnym ukończeniu selekcji w pierwszym etapie wiąże się z przystąpieniem do wyczerpującego, wielomiesięcznego kursu bazowego, otwierającego drzwi do udziału w działaniach bojowych. W jego trakcie wdrażani funkcjonariusze szkolą się z technik strzelania, taktyki (czarnej, zielonej czy niebieskiej), pierwszej pomocy, technik wysokościowych oraz działań operacyjnych. Szkolenie jest bardzo intensywne oraz wymagające fizycznie i psychicznie, a zajęcia są realizowane po kilkanaście godzin w ciągu doby. Poza tym, co równie istotne, specjalsi muszą świetnie współdziałać w zespole i w różnym środowisku, szybko analizować dynamicznie zmieniającą się sytuację i na tej podstawie podejmować trafne decyzje. Od ich indywidualnych cech, poziomu wyszkolenia i sposobu prowadzonych działań, zależy bowiem życie i zdrowie zespołu bojowego oraz niejednokrotnie wielu innych osób.

Od 2022 roku wprowadzone zostały formalne zmiany otwierające drzwi również do elitarnych jednostek dla grona nowych kandydatów. Zniesienie barier formalnych nie oznacza jednak, że kryteria doboru są mniej rygorystyczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku, w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, rekrutacja do CPKP „BOA” oraz Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji może być prowadzona bezpośrednio do tych jednostek, a nie poprzez nabory do ogólnej puli kadrowej formacji.

Od początku 2022 r. istnieje również możliwość naboru do pododdziałów kontrterrorystycznych policji kandydatów bezpośrednio z „cywila”. W przypadku pozytywnego zaliczenia przez takiego kandydata selekcji do wybranej jednostki KT jest on kierowany na kurs podstawowy dla wszystkich nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji.

Kandydat do służby kontrterrorystycznej Policji weryfikowany jest na podstawie siedmiu elementów:

testu wiedzy,

testu sprawności fizycznej,

badania psychologicznego, w tym testu psychologicznego,

rozmowy kwalifikacyjnej,

ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (badanie lekarskie),

sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

postępowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

W strukturach polskiej Policji znajduje się kilkanaście wyspecjalizowanych jednostek, przeznaczonych m.in. do zwalczania terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, dokonywania zatrzymań szczególnie niebezpiecznych osób oraz konwojowania groźnych przestępców.

Dla kończących kurs funkcjonariuszy w wysoko wyspecjalizowanej jednostce specjalnej, jaką jest CPKP „BOA” doskonalenie umiejętności będzie trwało nadal poprzez zdobywanie kolejnych doświadczeń.

Jak wygląda szkolenie i jakie zadania wykonuje się po jego ukończeniu? Z jakimi trudnościami policyjni kontrterroryści mierzą się podczas służby i co jest ważniejsze od ich sprawności fizycznej? – między innymi na te pytania odpowiada funkcjonariusz służby kontrterrorystycznej Paweł z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” w policyjnym podcaście "Z policyjnym kontrterrorystą".

Zdj. Izabela Pajdała