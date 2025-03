Śląscy kryminalni zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej Data publikacji 20.03.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach od pewnego czasu rozpracowywali grupę przestępczą działającą na arenie międzynarodowej. W wyniku szeroko zakrojonych działań i współpracy z Prokuraturą Okręgową w Gliwicach oraz organami ścigania innych państw, zatrzymali oszustów działających metodą „na wnuczka” nie tylko na terenie Polski, ale i Europy. Dzięki działaniom śledczych, sprawcy zostali namierzeni i pociągnięci do odpowiedzialności.

13 marca 2025 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, realizując śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, zatrzymali dwóch członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami metodą „na wnuczka”. Zatrzymani, to mężczyźni w wieku 25 i 31 lat, zamieszkali na terenie województwa łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.

Działając od czerwca 2022 do marca 2023 r., wraz z innymi ustalonymi już osobami, dopuszczali się licznych oszustw na terenie nie tylko Polski, ale też innych krajów Europy takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Austria, Luksemburg, Dania, Włochy, Szwajcaria czy Czechy. Wśród zarzutów znalazło się także "pranie brudnych pieniędzy".

Podczas przeprowadzonych przeszukań miejsc pobytu podejrzanych, policjanci zabezpieczyli pieniądze w wysokości 14 tys. zł, telefony komórkowe, karty SIM, elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację.

To już kolejna realizacja śledczych w tej sprawie. Dzięki podjętej współpracy międzynarodowej, już w czerwcu 2023 roku na terenie Anglii został zatrzymany lider tej grupy przestępczej – 45-letni Maciej W. Na podstawie nakazu aresztowania, wydanego przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach, został on przekazany stronie polskiej w 2024 roku. Ustalono ponad 200 przestępstw, w których brał udział, m.in. oszustw, "prania brudnych pieniędzy" oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak ustalono, straty poniesione przez pokrzywdzonych w wyniku tych przestępstw wynoszą ponad 12 milionów złotych. Co do 123 z zarzucanych kierującemu grupą przestępstw, skierowano do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia.

Śledczy z KWP w Katowicach nie tylko doprowadzili do zatrzymań kluczowych członków grupy, ale również zabezpieczyli materiał dowodowy, który pozwoli pociągnąć przestępców do odpowiedzialności karnej. Teraz kolejne osoby zamieszane w ten proceder staną przed wymiarem sprawiedliwości, a pokrzywdzeni otrzymają szansę na odzyskanie utraconych pieniędzy.

Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat więzienia.