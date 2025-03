Areszt dla nietrzeźwej sprawczyni wypadku w Praszce

Olescy policjanci zatrzymali kierującą bmw, która będąc w stanie nietrzeźwości, doprowadziła do wypadku drogowego. W wyniku zdarzenia 4 osoby zostały ranne. Na wniosek prokuratury, sąd aresztował kobietę na 3 miesiące. Podejrzanej grozi kara do 12 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów, wysoka grzywna, a także obligatoryjne świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nawet do 60 000 zł.