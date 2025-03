CBZC rozbiło grupę przestępczą, która blokowała dostęp do e-rezerwacji i odsprzedawała miejsca Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Rozbita grupa przestępcza, zatrzymane osoby, zabezpieczona elektronika oraz zajęte mienie na łączną kwotę 1,5 miliona złotych, to wyniki jednej z ostatnich realizacji policjantów CBZC.

Funkcjonariusze Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali kilka osób podejrzanych o utrudnianie dostępu do systemu rezerwacji wizyt dla cudzoziemców, funkcjonującego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Podejrzani poprzez blokowanie dostępnej na dany dzień puli miejsc, odpłatnie udostępniali te miejsca osobom trzecim.

Policjanci prowadzą śledztwo dotyczące utrudniania dostępu do systemu rezerwacji wizyt dla cudzoziemców. Podejrzani blokowali dostępną na dany dzień pulę miejsc do wybranych kolejek. Stworzyli do tego specjalne oprogramowanie, którym zakłócali pracę systemu informatycznego. Kolejnym krokiem było odpłatne udostępnianie pozyskanych w ten sposób rezerwacji osobom trzecim – ubiegającym się o zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.

Popyt na uzyskanie terminu wizyty był tak duży, że główny organizator werbował wielu pośredników do współpracy, a stawki za każdy termin wahały się nawet do kilkuset złotych.

W wyniku podjętych działań na terenie Poznania i Szczecina, przy wsparciu policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, zatrzymano 6 osób, w tym dwoje głównych organizatorów nielegalnej działalności oraz 4 pośredników bezpośrednio współpracujących z organizatorem nielegalnego procederu.

Policjanci zabezpieczyli około 20 telefonów i komputerów, ponad 50 kart SIM oraz obszerną dokumentację dotyczącą legalizacji pobytu stałego dla cudzoziemców na terytorium RP. Prokurator zajął także mienie na łączną kwotę ponad 1,5 miliona złotych, w skład którego wchodziły pieniądze, samochód i dwie nieruchomości.

Poszczególne osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zastosował wobec dwójki podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.