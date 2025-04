Skuteczna walka z pseudokibicami Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Polska Policja od lat podejmuje intensywne działania w walce z przestępczością pseudokibiców, którzy swoją działalnością wykraczają daleko poza sportowe emocje. Chuligańskie bójki, handel narkotykami, wymuszenia czy zorganizowane ataki na inne grupy to tylko część problemu, z którym muszą mierzyć się funkcjonariusze.

Polscy policjanci cały czas intensywnie walczą z przestępczością pseudokibiców. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku funkcjonariusze zatrzymali 273 osoby - o 11 więcej niż w zeszłym roku, powiązane z grupami pseudokibiców, którym przedstawiono 318 zarzutów - wzrost o 62. Zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. posiadania, handlu i produkcji narkotyków oraz udział w bójkach i pobiciach. 361 osób zostało ukaranych zakazami wstępu na imprezy masowe, co stanowi wzrost aż 275 osób.

W wyniku szeroko zakrojonych działań w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku funkcjonariusze udaremnili 10 prób konfrontacji grup pseudokibiców - mniej o 15 w porównaniu do zeszłego roku. Podczas przeprowadzonych akcji zabezpieczono mienie o łącznej wartości 2 408 120 zł, więcej o ponad 1 mln złotych. Tylko w okresie od 1 stycznia do końca lutego br. polscy policjanci zabezpieczyli prawie 900 kg różnych narkotyków, co w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku stanowi wzrost o ponad 623 kg.

Ostatnie realizacje dotyczące przestępczości pseudokibiców

KSP

Funkcjonariusze Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP, Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KSP oraz funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KPP Nowy Dwór Mazowiecki przy wsparciu SPKP KSP oraz LK KSP 12 marca 2025 roku w miejscowości Grzybowo przeprowadzili akcję dotyczącą produkcji i wprowadzenia do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych przez grupę przestępczą, działającą na terenie Warszawy oraz Nowego Dworu Mazowieckiego, powiązaną ze środowiskiem stołecznych pseudokibiców. Zatrzymano trzech mieszkańców Warszawy, którzy podejrzani są o wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowej w postaci 4-CMC.

W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci na wytypowanej posesji ujawnili i zabezpieczyli profesjonalne laboratorium do produkcji 4CMC oraz około 700 kg klefoedronu w postaci płynnej i skrystalizowanej. Dodatkowo na posesji zabezpieczono około 14000 litrów odpadów poreakcyjnych oraz około 300 litrów półproduktu służącego do wytwarzania ww. narkotyku. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych ustalono, iż jeden z zatrzymanych jest poszukiwany przez WK KRP Warszawa IV celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności, natomiast drugi z mężczyzn jest poszukiwany operacyjnie przez KP Białołęka. Wobec zatrzymanych Sąd w Nowym Dworze Mazowiecki zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Do kolejnego zdarzenia doszło 13 marca 2025 roku o godz. 21.20. W trakcie meczu piłki nożnej rozgrywanego w ramach Ligi Konferencji Europy, pomiędzy drużynami „Legia” Warszawa – Molde FK (Norwegia) kierownik ds. bezpieczeństwa poinformował funkcjonariuszy Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KSP obecnych na stadionie, że około godziny 21.05 na trybunie północnej w sektorze 209 został pobity obywatel Ukrainy. Sprawcami mieli być kibice Legii Warszawa. W wyniku podjętych czynności uzyskano rysopis jednego ze sprawców, na podstawie którego funkcjonariusze WdsZPP KSP zidentyfikowali i zatrzymali 35-latka. Zatrzymany mężczyzna, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, chcąc zmusić 61-latka do zaprzestania nagrywana uczestników imprezy masowej oraz opuszczenia stadionu wziął udział w jego brutalnym pobiciu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

KWP w Łodzi

Funkcjonariusze z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Łodzi 18 marca br. pod nadzorem Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Łodzi przeprowadzili akcję przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, funkcjonującej na terenie województwa łódzkiego, zajmującej się uczestnictwem w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychoaktywnych.

Podczas śledztwa zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie kolejnym osobom zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 258§1 KK i inne. Zatrzymano osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców jednej z łódzkich drużyn. Przy jednym z zatrzymanych zabezpieczono 4 939,47 gramów metamfetaminy, susz roślinny o wadze 7 812,81 gramów. Przy drugim z zatrzymanych zabezpieczono substancję w postaci suszu roślinnego o łącznej wadze 7,38 gramów, 174,18 gramów amfetaminy, 102,04 gramów metamfetaminy. Obaj mężczyźni zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im kara do 20 lat pozbawienia wonności. Wobec mężczyzn sąd na wniosek prokuratora zastosował areszt na okres 3 miesięcy. Sprawa ma charakter rozwojowy.

KWP zs. w Radomiu

W dniu 19 marca 2025 roku w Wylazinku policjanci KPP w Rawie Mazowieckiej wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP przeprowadzili realizację sprawy, w wyniku której zatrzymano w hali produkcyjnej Ernesta P. powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców jednej z łódzkich drużyn, Zbigniewa N. oraz dwóch obywateli Ukrainy.

W trakcie przeprowadzonej akcji zabezpieczono maszynę do produkcji papierosów, a także 1 200 000 sztuk gotowych papierosów i około 3 ton krajanki tytoniowej. Uszczuplenie należne skarbowi państwa obliczono na kwotę 2 900 000 zł. Postępowanie prowadzi KPP w Rawie Mazowieckiej.

KWP we Wrocławiu

W wyniku szeroko zakrojonych wspólnych działań funkcjonariuszy komend wojewódzkich z Wrocławia, Poznania, Gdańska, Bydgoszczy oraz Łodzi wymierzonych w chuligańską przestępczość pseudokibiców, policjanci udaremnili próbę konfrontacji na dużą skalę grup pseudokibiców z Lubina w koalicji z pseudokibicami m.in. bydgoskiego oraz bytomskiego klubu piłkarskiego. Opisana grupa liczyła ponad 200 pseudokibiców, którzy planowali napaść na przemieszczających się pociągiem fanatyków legnickiego klubu w niemalże trzykrotnie mniejszej liczbie. Informacje docierające od świadków zdarzenia z powiatów: górowskiego, leszczyńskiego oraz głogowskiego, którzy widzieli kawalkady pojazdów osobowych oraz busów wypełnionych młodymi mężczyznami, pozwoliły sprawnie wytypować miejsce ich gromadzenia. Do działań skierowano także śmigłowiec policyjny w celu ustalenia pozycji agresorów.

