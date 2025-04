Policjanci zabezpieczyli prawie 7 milionów nielegalnych papierosów Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z katowickiej komendy wojewódzkiej i komendy w Zawierciu, którzy na co dzień zajmują się walką z przestępczością gospodarczą, zabezpieczyli prawie 7 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy. Wprowadzenie ich na rynek, naraziłoby Skarb Państwa na straty podatkowe w wysokości ponad 10 milionów złotych. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch zatrzymanych do tej sprawy mężczyzn.

18 marca br. po 13.00 policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wspólnie z zawierciańskimi stróżami prawa, którzy również zwalczają tego rodzaju przestępczość, zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn. Do zatrzymania doszło w chwili, gdy 50-latek i jego o rok starszy kolega przepakowywali z ciężarowego renault do dostawczego opla kartonowe pudła z papierosami bez polskich znaków akcyzy.

Stróże prawa sprawdzili też kolejną halę w innej części Zawiercia. Tam również znaleźli nielegalny towar. Łącznie zabezpieczyli prawie 7 milionów papierosów bez polskich oznaczeń akcyzowych. Wartość uszczuplenia, wynikającego z niezapłaconych podatków na szkodę Skarbu Państwa, została oszacowana na ponad 10 milionów złotych.

W trakcie realizacji policjanci przeszukali volkswagena, którym przyjechali zatrzymani. Wewnątrz znaleźli pewną ilość suszu roślinnego, a przy 50-latku biały proszek. Wstępne badania potwierdziły, że to marihuana i amfetamina, z której można by było przygotować 50 działek dilerskich.

Zawierciańska prokuratura wszczęła śledztwo, a mężczyźni usłyszeli zarzuty popełnienia przestępstwa skarbowego. Dodatkowo 50-latkowi zarzucono posiadanie środków odurzających.

Sąd Rejonowy w Zawierciu przychylił się do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec mieszkańców Dąbrowy Górniczej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi im kara do 10 lat więzienia i wysoka grzywna.

Sprawa jest rozwojowa i planowane są kolejne zatrzymania.

( KWP w Katowicach / mw)