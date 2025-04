Obywatel Ukrainy kierował pomimo sądowego zakazu i po raz kolejny w stanie nietrzeźwości – został deportowany Data publikacji 17.04.2025 Powrót Drukuj Strzeleccy policjanci zatrzymali obywatela Ukrainy, który kierował skodą w stanie nietrzeźwości. Nie było to jego pierwsze tego typu naruszenie prawa. Na mężczyźnie ciążył bowiem sądowy zakaz kierowania pojazdami. Dodatkowo 37-latek był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze strzeleckiej komendy przekazali kierowcę skody Straży Granicznej. Mężczyzna został już deportowany.

Kilka dni temu funkcjonariusze ruchu drogowego strzeleckiej policji na jednej z ulic miasta zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę skody. Za kierownicą pojazdu siedział 37-letni obywatel Ukrainy. Mundurowi od razu wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał w swoim organizmie ponad promil alkoholu.

Problemy 37-latka na badaniu trzeźwości się nie skończyły, ponieważ w toku dalszej kontroli policjanci ustalili, że na kierowcy skody ciąży sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Jak ustalili mundurowi, mężczyzna w 2023 roku również w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem. Obywatel Ukrainy dodatkowo był osobą poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości do odbycia kary pozbawienia wolności na okres 30 dni.

Mundurowi zatrzymali poszukiwanego 37-latka i doprowadzili go do komendy Policji, gdzie trafił do policyjnego aresztu. Następnie strzelecka Policja przekazała mężczyznę funkcjonariuszom Straży Granicznej, która wydała decyzję administracyjną, zobowiązującą 37-latka do powrotu na Ukrainę. Jednocześnie mężczyzna ma zakaz ponownego wjazdu na terytorium strefy Schengen na 10 lat.

( KWP w Opolu / mw)

Film Obywatel Ukrainy kierował pomimo sądowego zakazu i po raz kolejny w stanie nietrzeźwości – został deportowany Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Obywatel Ukrainy kierował pomimo sądowego zakazu i po raz kolejny w stanie nietrzeźwości – został deportowany (format mp4 - rozmiar 10.12 MB)