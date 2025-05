Agresywny 18-latek zaatakował ratowników medycznych Data publikacji 05.05.2025 Powrót Drukuj 1 maja br. krakowscy policjanci zatrzymali 18-latka, który miał grozić niebezpiecznym narzędziem ratownikom medycznym. Młody mężczyzna był w stosunku do załogi pogotowia oraz policjantów agresywny, używał słów wulgarnych, a także nie wykonywał wydawanych poleceń.

1 maja br. około godziny 20.30 oficer dyżurny krakowskiej komendy miejskiej Policji odebrał zgłoszenie o agresywnym pacjencie, który w rejonie Krowodrzy miał zaatakować ratowników medycznych. Na miejsce niezwłocznie skierowani zostali policjanci z Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, którzy zatrzymali agresora i ustalili przebieg zdarzeń.

Jak się okazało, około godziny 20.00 załoga pogotowia ratunkowego odebrała zgłoszenie o osobie leżącej na chodniku. Kiedy ratownicy chcieli przeprowadzić mężczyznę do karetki, a następnie przebadać spotkali się z wybuchem agresji z jego strony. Młody mężczyzna obrażał personel medyczny, używał słów wulgarnych, był wyraźnie pobudzony. W końcu zaczął się przepychać, wyjął z kieszeni ostre narzędzie, którym wymachiwał w kierunku ratowników, kierując przy tym groźby w ich stronę. Załoga karetki obezwładniła agresora, a następnie przekazała w ręce przybyłych na miejsce policjantów. Funkcjonariusze przejęli mężczyznę, który nadal był agresywny, wykrzykiwał wulgaryzmy i obrażał mundurowych. Policjanci wylegitymowali 18-latka, a następnie zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie, które miał przy sobie zatrzymany. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu pod kątem trzeźwości, dlatego też została pobrana od niego krew do dalszej analizy. Natomiast 18-latek nie ukrywał, że spożywał wcześniej alkohol, którego woń była od niego wyraźnie wyczuwalna.

Zatrzymany został przewieziony do Komisariatu Policji IV w Krakowie, gdzie złożył wyjaśnienia, a następnie trafił do policyjnej izby zatrzymań. 2 maja br. sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na dwa miesiące. Młody mężczyzna odpowie za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego oraz za znieważenie funkcjonariuszy, za co grozić mu może do 10 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

W związku z powtarzającymi się atakami na ratowników medycznych małopolscy policyjni instruktorzy taktyk i technik interwencji prowadzą dla nich cykl szkoleń z zakresu samoobrony. Szkolenia rozpoczęły się w kwietniu i potrwają do końca 2025 roku. W tym czasie zostanie przeszkolonych około 1200 osób z personelu zespołów wyjazdowych Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego tj. lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek. Przeprowadzono już 11 szkoleń dla 200 ratowników.

Przypominamy, że personel medyczny, wykonując swoje obowiązki, korzysta z takiej samej ochrony prawnej, jak funkcjonariusze publiczni. Każdy, kto dopuści się znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej lub czynnej napaści na osobę wykonującą medyczne czynności ratunkowe, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

( KWP w Krakowie / kp)

