Sześć osób z zarzutami za pranie pieniędzy. W tle oszustwa na pracownika banku i duże straty! Data publikacji 28.05.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu innych zarządów Biura, zatrzymali na terenie kraju 6 osób, podejrzanych o pranie pieniędzy pochodzących z oszustw na tzw. „pracownika banku”. 3 mężczyzn i 3 kobiety działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wypłacały z bankomatów środki pochodzące od pokrzywdzonych. Straty sięgają nie mniej niż 160 tys. zł.

Mimo wielu komunikatów i ostrzeżeń publikowanych na stronach policji i w social – mediach, dotyczących technik stosowanych przez oszustów, nadal dochodzi do wyłudzeń pieniędzy przy wykorzystaniu metody na tzw. „pracownika banku”. Przestępcy stosując socjotechnikę doprowadząją pokrzywdzonych do przekonania, że ich środki zgromadzone na koncie są zagrożone i potrzeba wypłacić je i przekazać na konto techniczne. W rzeczywistości ludzie tracą setki tysięcy złotych wpłacając pieniądze na konta sprawców.

Funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu CBZC przy wsparciu innych zarządów w kraju, zatrzymali kolejną grupę osób, która prała pieniądze pochodzące właśnie z takich przestępstw. 3 mężczyzn i 3 kobiety narodowości ukraińskiej, wypłacało środki z bankomatów na terenie kraju. W sumie w tej sprawie ustalono już 8 podejrzanych, którzy usłyszeli zarzuty karne z art. 299 par. 1 i 5 kodeksu karnego. 7 osób zostało objętych policyjnym dozorem, jedna przebywa aktualnie w zakładzie karnym.

Śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Jest ono na etapie kolejnych czynności dlatego możliwe są dalsze zatrzymania.

Policja i Prokuratura ostrzegają aby weryfikować osoby podające się za pracownika banku. Można to zrobić kontaktując się ze swoim bankiem lub zweryfikować w aplikacji bankowej. Pamiętajmy, że prawdziwy pracownik banku nigdy nie będzie oczekiwał od nas podania wrażliwych danych w tym haseł i loginów do konta lub nakłaniał do realizowania przelewów na „konta techniczne”.