Usiłował zabić – trafił do aresztu Data publikacji 02.06.2025 Powrót Drukuj Zawierciański sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 45-latka, który ugodził nożem 47-letniego mężczyznę. Mieszkaniec Zawiercia trafił do szpitala. Napastnik najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W miniony wtorek, 27.05.2025 r., po 17.00 zawierciańscy policjanci zostali skierowani w rejon ulicy Zaparkowej w Zawierciu, gdzie mężczyzna miał zostać dźgnięty nożem. Mundurowi zastali 45-latka i jego 44-letniego kolegę. Jak się okazało, starszy mężczyzna rzeczywiście posiadał ranę na klatce piersiowej oraz na ręce. Mieszkaniec Zawiercia został przewieziony do szpitala.

Jak ustalili policjanci, obaj mężczyźni siedzieli w rejonie rur ciepłowniczych nieopodal ulicy Zaparkowej, kiedy podszedł do nich znany im z nazwiska człowiek. Niespodziewanie zaatakował 47-latka nożem. Mężczyzna chcąc się obronić, został zraniony w rękę. To jednak nie uchroniło go przed ciosem, jaki otrzymał w klatkę piersiową. Napastnik chciał zranić także drugiego mężczyznę, jednak ten uniknął ciosu. Obydwaj uciekli z miejsca zdarzenia. Agresor ich nie gonił.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania „nożownika”. Znaleźli mężczyznę w miejscu jego zamieszkania. Spał z siekierą obok. Został zatrzymany.

Stróże prawa zatrzymali także kolegę napastnika, z którym przebywał w czasie ataku. Mieszkaniec Zawiercia utrudniał postępowanie. Po przeprowadzonych czynnościach, został zwolniony.

45-latek usłyszał zarzuty, do których się przyznał. Swoje postępowanie tłumaczył wypitym alkoholem.

W piątek zawierciański sąd przychylił się do wniosku miejscowej prokuratury i zastosował wobec napastnika środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

( KWP w Katowicach / mw)

