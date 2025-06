Akt oskarżenia w sprawie narkogrupy Data publikacji 17.06.2025 Powrót Drukuj Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo wobec 8 osób, które oskarżono w związku ze sprawą dotyczącą działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się międzynarodowym obrotem narkotykami oraz praniem pieniędzy. Śledztwo prowadziła Prokuratura Regionalna w Gdańsku wspólnie z elbląskim CBŚP.

Funkcjonariusze z Wydziału w Elblągu Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się międzynarodowym obrotem marihuaną i kokainą oraz praniem pieniędzy.

W ostatnim czasie prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku skierował do sądu akt oskarżenia wobec 8 osób. Oskarżeni, to osoby w wieku od 30 do 61, w większości kierowcy przewożący ładunki na trasach międzynarodowych, którzy przy okazji przewozów legalnych towarów, przemycali narkotyki. Obrót pieniędzmi stanowiącymi zapłatę za środki odurzające odbywał się przy wykorzystaniu tych samych środków transportu i kierowców.

Według oskarżenia założycielem oraz kierującym zorganizowanymi grupami przestępczymi, był przebywający na terenie Królestwa Niderlandów, mieszkaniec Elbląga – Daniel K. Wszystko na to wskazuje, że mężczyzna werbował kierowców samochodów ciężarowych realizujących międzynarodową spedycję towarów, a także utrzymywał kontakty z dostawcami narkotyków, jak również z odbiorcami środków odurzających. Oskarżony kontrolował także przepływ gotówki. Daniel K. ustalał sposób przemytu, termin załadunku oraz planowane miejsca dostaw narkotyków. Zapewniał niektórym członkom grupy „bezpieczne środki łączności”, wyposażając ich między innymi w tzw. „telefony robocze”, które były wykorzystywane tylko podczas przemytu narkotyków i tylko do kontaktu z członkami grupy zaangażowanymi w przestępcze działania. Niektórzy członkowie grup posługiwali się szyfrowaną łącznością opartą między innymi o komunikatory internetowe. Z ustaleń śledczych wynika, że oskarżeni przemycali narkotyki do Polski i innych krajów. Terenem ich działań były Polska, Niemcy, Hiszpania, Królestwo Niderlandów i Wielka Brytania. Mogli oni łącznie przemycić co najmniej 200 kg narkotyków, głównie marihuany i kokainy. Narkotyki były często przemycane w specjalnych skrytkach np. w pojemnikach od gaśnic lub butli gazowych.

W ramach tego śledztwa jedna osoba jest oskarżona o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a 7 o udział w niej. Ponadto zarzuty dotyczyły prania pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności w kwocie ponad 9 milionów złotych oraz przemytu znacznych ilości narkotyków. Pozostałe zarzuty dotyczyły przestępstw narkotykowych.

Do sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 77 kg narkotyków, w tym między innymi marihuanę i kokainę. W ramach tego postępowania zabezpieczono mienie o wartości ponad 3 milionów złotych, głównie w postaci nieruchomości.

Zespół Prasowy CBŚP na podstawie materiału Prokuratury Regionalnej w Gdańsku; film i zdjęcia: CBŚP; muzyka: Universal Production Music