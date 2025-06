Pierwsze zatrzymania pseudokibiców podejrzanych o udział w pobiciu Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Szeroko zakrojone działania śląskich policjantów z kilku jednostek doprowadziły do zatrzymania pierwszych osób powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców lokalnych klubów piłkarskich. Mężczyźni w wieku od 21 do 43 lat usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu. To efekt intensywnej pracy funkcjonariuszy zaangażowanych w walkę z chuligaństwem i przemocą wśród antagonistycznych grup kibicowskich.

We wtorkowy wieczór, 17 czerwca br., na terenie Chorzowa pojawiło się kilka samochodów z chuliganami jednego z katowickich klubów sportowych. Zamaskowani mężczyźni poruszali się kolumną i atakowali przechodniów. Zaniepokojeni mieszkańcy zadzwonili na numer alarmowy. Osoby zgłaszające relacjonowały, że agresorzy mieli mieć ze sobą kije bejsbolowe oraz inne niebezpieczne narzędzia, ale okoliczności posługiwania się nimi przez sprawców nie potwierdzono.

Na miejsce od razu zostali skierowani policjanci z katowickiego oddziału prewencji, jednak po dotarciu na miejsce, nikogo nie zastali. Na podstawie nagrań opublikowanych w sieci i relacji osób postronnych, kryminalni z Chorzowa wszczęli czynności pod kątem przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia i ustalenia tożsamości uczestników zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KMP w Chorzowie oraz śledczy z Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i do walki z Przestępczością Narkotykową KMP w Katowicach. Do działań włączyli się również policjanci z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców katowickiej komendy wojewódzkiej. W toku pracy operacyjnej oraz analizy zebranych materiałów szybko wytypowali osoby odpowiedzialne za ataki.

W poniedziałek, 23 czerwca br., chorzowscy i katowiccy policjanci, przy wsparciu funkcjonariuszy z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Katowicach, OPP w Katowicach, KMP w Jaworznie, KMP w Mysłowicach i KMP w Rudzie Śląskiej, zatrzymali 3 mężczyzn - 21-letniego mieszkańca Mysłowic, 26-letniego mieszkańca Trzebini oraz 43-letniego mieszkańca Katowic, powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców katowickiego klubu piłkarskiego. Kryminalni w trakcie prowadzonych przeszukań w miejscach zamieszkania mężczyzn zabezpieczyli narkotyki w postaci marihuany, amfetaminy i MDMA. Zabezpieczone zostały również pieniądze w wysokości blisko 30 tysięcy złotych. Dodatkowo u mieszańca Mysłowic policjanci zabezpieczyli broń gazową.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zbiegowisku i pobicia o charakterze chuligańskim oraz posiadania narkotyków. Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Ponadto, mieszkańcowi Mysłowic przedstawiono zarzut kierowania pojazdem pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień.

Ustalenia policjantów zajmujacych się operacyjnym rozpoznaniem środowisk pseudokibiców uniemożliwiły konfrontacje zorganizowanej grupy, która miała miejsce przed meczem Polska – Mołdawia 6 czerwca br. na Stadionie Śląskim. Te wydarzenia zapoczątkowały serię konfrontacji pomiędzy pseudokibicami w różnych częściach województwa śląskiego. Dzięki zdecydowanej i skutecznej interwencji policjantów udało się wówczas zapobiec starciom pomiędzy pseudokibicami z województwa wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego.Śląska Policja skutecznie zabezpieczała przebieg wydarzenia zabezpieczając eskalację konfliktu: Śląska Policja zabezpieczała mecz Polska – Mołdawia na Stadionie Śląskim. Do kolejnych aktów agresji doszło 17 czerwca br. w Chorzowie – sytuacja ta była kontynuacją napięć między antagonistycznie nastawionymi grupami pseudokibiców. Zdarzenia te potwierdzają, że sprawa ma charakter ogólnopolski – fanatycy śląskich klubów piłkarskich działają nie tylko w województwie śląskim, ale także na terenie całego kraju. Policjanci na bieżąco reagują na sygnały o możliwych konfrontacjach i konsekwentnie podejmują działania zmierzające do przeciwdziałania eskalacji przemocy.

Polska Policja od lat prowadzi intensywne działania wymierzone w przestępczość środowisk pseudokibiców, których aktywność wykracza daleko poza sportowe emocje. Od początku 2025 roku funkcjonariusze obserwują wzmożoną aktywność tych grup i konsekwentnie realizują działania mające na celu przeciwdziałanie ich przestępczej działalności. Skuteczna walka z pseudokibicami.

(KWP w Katowicach / mw)