#TwojeŻycieTwojaKarta - ale nie musisz grać w tę grę samotnie Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj Kończymy kampanię #TwojeŻycieTwojaKarta, ale temat bezpieczeństwa – szczególnie w kontekście handlu ludźmi i pracy przymusowej – nie znika. Właśnie teraz, kiedy wielu młodych ludzi planuje wyjazdy za granicę, warto przypomnieć: nie jesteś sam. Nasza kampania powstała po to, by uczyć, ostrzegać i pomagać. Bo handel ludźmi to nie fikcja – to problem, który cały czas dotyka także młodych Polek i Polaków.

Kiedy zaczynasz nowy rozdział – zatrzymaj się na chwilę

Twoje życie to nie los na loterii. To wybory, które podejmujesz każdego dnia. Czasem to decyzja o wyjeździe do pracy za granicę. Czasem - zaufanie nowo poznanej osobie. A czasem - kliknięcie w „atrakcyjną ofertę”. Każda z tych sytuacji może być początkiem pięknej zmiany, ale też - pułapką.

Przestępcy zajmujący się procederem handlu ludźmi nie zawsze wyglądają podejrzanie. Często budzą zaufanie, oferują szybki zarobek, deklarują pomoc, a nawet… miłość. Ofiary często nie są świadome, że coś jest nie tak - aż do momentu, gdy jest już za późno. Dlatego tak ważna jest ostrożność: sprawdzaj oferty, nie podpisuj niczego w pośpiechu, informuj bliskich, gdzie jedziesz i z kim się kontaktujesz, ustal z nimi hasło bezpieczeństwa.

Czasem wystarczy jeden telefon, żeby uniknąć tragedii. Czasem to właśnie rozmowa z kimś z zewnątrz pozwala spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Dlatego, jeśli masz wątpliwości, coś Cię niepokoi albo obawiasz się o kogoś bliskiego - zadzwoń:

512 105 371 – policyjny numer w nagłych sytuacjach dotyczących handlu ludźmi;

– policyjny numer w nagłych sytuacjach dotyczących handlu ludźmi; 605 687 750 – interwencyjny telefon Fundacji La Strada.

Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Nie musisz być pewien, że coś jest nie tak. Wystarczy, że czujesz, że coś się nie zgadza - to już powód, żeby zadzwonić i się upewnić.

Dlaczego o tym mówimy?

#TwojeŻycieTwojaKarta - to kampania, którą prowadzimy wspólnie z Fundacją La Strada. Przy jej pomocy wspólnie chcemy uświadamiać, jak łatwo można wpaść w pułapkę handlu ludźmi. Często myślimy, że takie rzeczy zdarzają się „gdzieś daleko” i „komuś innemu”. Tymczasem ofiarą może zostać każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania. Z tego powodu chcemy ostrzegać, edukować i pomagać.

#TwojeŻycieTwojaKarta - dobierz ją mądrze.

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis/ BKS KGP