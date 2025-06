Rusza kampania #TwojeŻycieTwojaKarta – wspólna akcja Policji i Fundacji La Strada przeciwko handlowi ludźmi Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Wyobraź sobie, że pakujesz walizkę – nowa praca, nowe miasto, może nowa miłość. Przecież to tylko wyjazd na wakacje, przecież takie okazje się zdarzają. Ale to właśnie w takich sytuacjach wiele osób przestaje dostrzegać sygnały ostrzegawcze. To, co miało być początkiem pięknej przygody, może stać się pułapką, z której trudno będzie się wydostać. Każdego roku młodzi ludzie – maturzyści, studenci, osoby szukające szansy na lepsze życie – wyjeżdżają za granicę, by spełnić marzenia. W większości przypadków to bezpieczna i wartościowa przygoda. Ale czasem za atrakcyjną ofertą pracy, szybkim wyjazdem czy nowo poznanym „księciem z bajki” kryje się dramat. Handel ludźmi nie jest odległym problemem – to zagrożenie, które realnie dotyka także Polaków. Dlatego polska Policja we współpracy z Fundacją La Strada zainaugurowała ogólnopolską kampanię edukacyjno-profilaktyczną #TwojeŻycieTwojaKarta. Chcemy, żebyś umiał zadbać o siebie, rozpoznawał niebezpieczeństwo i wiedział, kiedy powiedzieć „stop”, zanim będzie za późno.

Handel ludźmi – realne zagrożenie

Czerwiec to czas, gdy wiele osób – szczególnie maturzyści i studenci – zaczyna planować wakacyjne wyjazdy za granicę i podejmuje sezonowe prace. To właśnie w tym okresie przestępcy najczęściej rozpoczynają „polowanie” na swoje ofiary.

W latach 2017-2024 polska Policja zidentyfikowała w naszym kraju aż 295 domniemanych ofiar handlu ludźmi. Są to zarówno obywatele Polski (135 osób), jak i cudzoziemcy – najczęściej z Filipin (80 osób), Ukrainy (25 osób), Bułgarii (18 osób), Kolumbii (10 osób) oraz innych krajów (27 osób). Analiza ujawnionych w ostatnich latach przestępstw w tym zakresie wskazuje, że:

32% związanych było z pracą przymusową i niewolnictwem,

23% przypadków dotyczyło eksploatacji seksualnej,

8% dotyczyło żebractwa,

37% przypadków obejmowało inne formy wykorzystywania, w tym m.in.: wyłudzanie świadczeń socjalnych (głównie w krajach skandynawskich) oraz wyłudzanie kredytów bankowych.

- Handel ludźmi to poważne przestępstwa, które wciąż przybierają nowe formy. Ofiarami coraz częściej stają się młodzi ludzie podejmujący szybkie decyzje o wyjazdach zagranicznych. Dlatego kluczowe są działania prewencyjne i edukacyjne. Kampania #TwojeŻycieTwojaKarta, prowadzona wspólnie przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Kryminalne KGP oraz Fundację La Strada, ma pomóc w podnoszeniu świadomości i uchronić młode osoby przed niebezpieczeństwem. Od lat prowadzimy działania zwalczające ten proceder, ale najskuteczniejsza według mnie jest profilaktyka – mówi insp. Monika Golik, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP. – Z tego powodu stawiamy dziś na edukację i ostrzegamy: sprawcy potrafią manipulować, wzbudzać zaufanie i tworzyć fałszywe relacje. Tylko świadome decyzje i ostrożność mogą uchronić przed tragedią.

- Jeśli masz wątpliwości związane z wyjazdem, jeżeli obawiasz się o przyjaciółkę czy kolegę zadzwoń do nas – mówi Irena Dawid-Olczyk, Prezeska Fundacji La Strada i dodaje: - Możesz zapytać anonimowo, możesz poradzić się kogoś, kto zna wiele takich historii. Wyjazd ma być przygodą, drogą do lepszego jutra, a nie koszmarem. Nigdy nie mówimy „nie jedź”, tylko pokazujemy, które punkty wymagają więcej informacji, chwili na zastanowienie. A jeżeli coś pójdzie nie tak, zawsze można do nas zadzwonić i zorganizujemy pomoc.

- Handel ludźmi to nie jest odległy problem z nagłówków gazet – to realne zagrożenie, które może dotknąć młodych ludzi nie tylko w naszym kraju. Te liczby nie są abstrakcją. Za każdą z nich stoi człowiek i dramat, który stał się jego udziałem. Młoda dziewczyna, student, obywatel innego kraju, który szukał w Polsce lepszej przyszłości – mówi insp . Katarzyna Nowak, rzecznik Komendanta Głównego Policji i dodaje: - Chcemy dotrzeć do wszystkich młodych ludzi w momencie, w którym podejmują ważne dla siebie decyzje. Ta kampania ma być ostrzeżeniem i pomocą. Hasło #TwojeŻycieTwojaKarta nie jest przypadkowe. W naszej akcji chcemy powiedzieć: „Warto marzyć, ale jeszcze bardziej warto się chronić. Twoje życie to nie gra. To Ty masz w ręku wszystkie karty. Zanim podejmiesz decyzję o pracy, wyjeździe, nowej znajomości – proszę, sprawdź, kto rozdaje karty”.

O kampanii i pracy nad spotem

Kampania opiera się na mocnym przekazie wizualnym – głównym elementem jest spot wideo, przygotowany przez Biuro Komunikacji Społecznej KGP , który w symboliczny sposób pokazuje trzy możliwe scenariusze: poznanie tzw. loverboya, wyjazd do pracy marzeń oraz kontakt z Policją, dzięki któremu można ustrzec się przed zagrożeniem. Spot rozgrywa się w gabinecie wróżki, a jego symbolem są karty tarota, które w metaforyczny sposób pokazują, jak łatwo można ulec manipulacji i stracić kontrolę nad własnym życiem. Kiedy młoda dziewczyna, wyciągając kolejne karty, „ogląda” potencjalne ścieżki swojego życia – uświadamia sobie, że każda decyzja, którą podejmie, może prowadzić do zupełnie innego zakończenia – sukcesu, rozczarowania albo tragedii.

Prace na planie trwały kilka dni – szczególną wagę staraliśmy się przyłożyć do realistycznego pokazania mechanizmów wykorzystywanych przez sprawców. Chcieliśmy pokazać, że czasami jedna decyzja – wyjazd za granicę bez sprawdzenia szczegółów, zaufanie nowo poznanej osobie – może zmienić całe życie. Zależało nam, żeby spot miał emocjonalny przekaz, ale jednocześnie nie epatował drastycznością. Żeby pokazywał, że każdą kartę da się odwrócić, jeśli tylko mamy wiedzę i jesteśmy świadomi czyhających zagrożeń.

Oprócz spotu, kampania obejmować będzie także spektrum działań w mediach społecznościowych oraz informacji edukacyjno-profilaktycznych, które będzie można znaleźć na stronie internetowej polskiej Policji:

quizy i relacje na social media,

materiały edukacyjno-informacyjne na temat tzw. red flags czy manipulacji emocjonalnej z praktycznymi radami od Policji,

edukacyjne reelsy z udziałem policjantów,

numery alarmowe i kontakty do organizacji pomocowych.

Twoje życie. Twoja decyzja. Twoja karta.

Kampania #TwojeŻycieTwojaKarta potrwa do końca czerwca i prowadzona będzie w okresie poprzedzającym wakacje, kiedy ryzyko wyjazdów do nieznanych miejsc oraz podejmowania pracy "w ciemno" jest największe. – Pamiętaj, Twoje życie nie powinno zależeć od przypadku. Każda decyzja, którą podejmujesz, ma znaczenie. Wybieraj mądrze – przypomina insp. Katarzyna Nowak. – Tworząc kampanię, zależało nam na tym, by była autentyczna i trafiała do młodych ludzi. Postawiliśmy na nowoczesne formy przekazu. Kampania ma nie tylko edukować, ale przede wszystkim pomóc młodym ludziom podejmować bezpieczne decyzje.

W produkcji spotu wzięli udział pracownicy Policji oraz aktorzy-amatorzy: Monik a Wsolak, Weronika Miezancew oraz Artur Adamczyk. Sceny realizowane były w różnych lokalizacjach w Warszawie, m.in. w restauracji, której współwłaściciel, Spiros Koulouris, bezinteresownie udostępnił lokal. O profesjonalną charakteryzację zadbały Magdalena Sosińska, Dorota Graczykowska oraz Weronika Reda. Produkcję nadzorowała Marta Chabros wraz z asystentką Weroniką Zwierz.

Realizacja kampanii nie byłaby możliwa bez wsparcia pro bono technicznego i produkcyjnego firm: Non Stop Film Service oraz Piramida Film. Dzięki Państwa zaangażowaniu i profesjonalizmowi powstała kampania, która – mamy nadzieję – realnie wpłynie na świadomość młodych ludzi i pomoże im uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Tekst: Agnieszka Włodarska / BKS KGP

Film: podkom . Tomasz Lis, podkom. Krystian Kłeczek, mł. asp. Kamil Kłeczek / BKS KGP

Zdjęcia: podkom. Krystian Kłeczek, mł. asp. Kamil Kłeczek / BKS KGP