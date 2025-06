ABC bezpiecznych wakacji 2025 Data publikacji 27.06.2025 Powrót Drukuj Wakacje to czas radości i zabawy, licznych wyjazdów, wypoczynku na łonie natury, w górach i nad wodą. To także czas zasłużonego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz całych rodzin. Bez względu na to gdzie i w jakim gronie planujemy spędzić wakacyjny okres, zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i naszych bliskich. ABC bezpiecznych wakacji to zbiór zasad i wskazówek, które pomogą uniknąć zagrożeń oraz nieprzyjemnych niespodzianek, a także cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem.

Policja jest wiodącym, choć nie jedynym podmiotem w zapewnieniu bezpieczeństwa. Policyjne przygotowania do optymalnego zabezpieczenia sezonu wakacyjnego rozpoczynają się dużo wcześniej niż wakacje i mają szeroki wymiar międzyinstytucjonalny. Nie można zapominać, że w sezonie wakacyjnym nad naszym bezpieczeństwem czuwają dziesiątki tysięcy policjantów m.in. z ogniw patrolowo-interwencyjnych, dzielnicowych, Oddziałów Prewencji Policji, komórek ruchu drogowego oraz służby kryminalnej.

Planując wakacyjny wyjazd

bądźmy ostrożni korzystając z internetowych ogłoszeń dotyczących zakwaterowania (wakacyjnego wypoczynku), zwróćmy szczególną uwagę na tanie oferty, które mogą być zamieszczane przez oszustów oferujących nieistniejące miejsca noclegowe,

nie wpłacajmy zaliczek za pobyt bez sprawdzenia opinii o obiekcie oraz upewnienia się, że takie miejsce rzeczywiście istnieje,

warto sprawdzić, czy dany obiekt figuruje w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich; kolejnym miejscem są urzędy gmin, które prowadzą ewidencję innych obiektów, w których można świadczyć usługi hotelarskie,

bezwzględnie sprawdźmy organizatorów i obiekty oferujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Można to zrobić w internetowej bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki: Baza wypoczynku,

zachowajmy szczególną ostrożność, jeśli zostaniemy poproszeni o dokonanie płatności linkiem przekierowującym do bankowości elektronicznej; zawsze płaćmy kartą, aby zakup był chroniony, lub skorzystajmy z bezpiecznych systemów transakcyjnych,

pozostawmy całą dokumentację związaną z transakcją, przelewy, e-maile, zarówno te, które wysyłaliśmy, jak i te, które otrzymaliśmy.

Bezpieczeństwo w podróży

planując podróż samochodem, sprawdźmy przed wyjazdem jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie,

warto zaplanować wcześniej trasę i pomyśleć o drogach alternatywnych, w sytuacji zdarzenia drogowego czy innych utrudnień w ruchu,

przed podróżą zadbajmy o wypoczynek kierującego oraz przerwy w drodze do celu,

jadąc na wakacje środkami komunikacji zbiorowej, zachowajmy szczególną ostrożność w miejscach występowania dużego tłoku, np.: na dworcach kolejowych, lotniskach, w pociągach i autobusach,

podróżując zbiorczym transportem, cenne przedmioty, pieniądze, dokumenty trzymajmy przy sobie. Bądźmy ostrożni w kontaktach z nieznanymi osobami, nie przyjmujmy od nich żadnych poczęstunków ani drobnych upominków.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

szczególną troską otoczmy w tym czasie nasze dzieci i młodzież, która, mając dużo wolnego czasu, jest narażona na liczne niebezpieczeństwa,

rozmawiajmy z dziećmi o zasadach bezpiecznego zachowania, dostosowując przekaz do wieku oraz charakteru miejsca, gdzie będą spędzać wakacje (las, woda, góry, miejsce zamieszkania); uczulmy na zagrożenia płynące z kontaktu z obcą osobą, sięgania po substancje psychoaktywne, czy zawierania nowych znajomości w sieci,

zwracajmy szczególną uwagę na czas i sposób korzystania z urządzeń elektronicznych przez naszych milusińskich, rozmawiajmy z dziećmi o cyberzagrożeniach, w tym bezwzględnej zasadzie niepodawania w sieci swoich danych osobowych, adresu zamieszkania, numeru telefonu,

rozmawiajmy ze swoimi dziećmi o ich problemach w przyjaźni, miłości, dojrzewaniu czy kontaktach z rówieśnikami oraz o ich emocjach, złości, smutku, zniechęceniu, poczuciu bezsilności lub gdy czują się dyskryminowane czy doświadczają przemocy. Warto skorzystać w takiej sytuacji z telefonów zaufania, gdzie dyżurują specjaliści. Informacje znajdziesz na stronie: Potrzebujesz wsparcia? Ważne telefony

Zagrożenia związane z używkami

rozmawiajmy z dziećmi o tym, czym są substancje psychoaktywne i jakie mogą nieść zagrożenia. Spokojna, szczera rozmowa to pierwszy krok do zbudowania zaufania,

zwracajmy uwagę na zmiany w zachowaniu młodych osób, szczególnie podczas wyjazdów i dłuższej nieobecności opiekunów,

uczmy młodych ludzi, by potrafili stanowczo odmówić w sytuacjach, gdy ktoś zachęca ich do zażycia nieznanych substancji. Presja grupy rówieśniczej nie powinna przeważać nad zdrowym rozsądkiem,

budujmy z dziećmi relację opartą na zaufaniu. Obecność i zainteresowanie ze strony dorosłych często mają większą moc prewencyjną niż zakazy.

Bezpieczeństwo naszego domu/mieszkania

przed wyjazdem sprawdźmy, czy wszystkie drzwi i okna (również piwniczne i dachowe) zostały zamknięte,

pamiętajmy o zabezpieczeniu garażu i pomieszczeń gospodarczych oraz zakręceniu zaworów z wodą i gazem,

rozważmy zdeponowanie wartościowych przedmiotów, np. biżuterii, w skrytce bankowej,

jeśli posiadamy, włączmy alarmy i czujniki ruchu,

poprośmy o czujność sąsiada; zostawmy mu numer telefonu, aby mógł się z nami skontaktować w razie potrzeby,

zwróćmy się z prośbą o opróżnianie podczas naszej nieobecności skrzynki pocztowej czy włączanie w pomieszczeniach światła, aby pozorować obecność domowników.

Wypoczynek w górach i nad wodą

spędzając czas w górach lub nad wodą korzystajmy jedynie z wyznaczonych szlaków oraz strzeżonych kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli, a rodzaj aktywności dostosujmy do swoich umiejętności i możliwości psychofizycznych,

przed wyruszeniem na górski szlak, zapoznajmy się z aktualnymi warunkami i prognozą pogody, zadbajmy o odpowiednie ubranie, obuwie i wyposażenie (np. prowiant i napoje, mapę i kompas, latarkę, podręczną apteczkę oraz telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi),

pobierzmy aplikację „Ratunek”, która umożliwi dostęp do Twojej lokalizacji, w sytuacji konieczności udzielenia pomocy przez służby ratunkowe,

korzystając z kąpieliska, zwracajmy uwagę na znaki i tablice informacyjne. Przestrzegajmy jego regulaminu i stosujmy się do uwag i zaleceń ratownika,

bezwzględnie nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu, ani też po wytężonym wysiłku fizycznym lub bezpośrednio po posiłku,

korzystajmy tylko ze sprawnego i właściwie wyposażonego sprzętu pływającego, obowiązkowo zakładajmy sobie i dzieciom kamizelkę ratunkową,

zwracajmy szczególną uwagę na bawiące się na brzegu dzieci,

wybierając się w góry lub na wodę, poinformujmy bliskich o planowanej trasie oraz godzinie powrotu. To prosty sposób, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo,

planując wypoczynek nad wodą, warto zapoznać się z poradami na stronie policyjnej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie.

Bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze i hulajnodze

korzystajmy z rowerów i hulajnóg z rozwagą, pamiętając, że nawet niewielka prędkość może doprowadzić do groźnego wypadku,

przestrzegajmy zasad poruszania się po drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach - ostrożność oraz szacunek wobec pieszych i innych uczestników ruchu to podstawa bezpieczeństwa,

zakładajmy kask ochronny za każdym razem, gdy wsiadamy na jednoślad - może on uchronić przed poważnymi obrażeniami głowy w razie upadku,

dbajmy o sprawność techniczną pojazdu, upewniając się, że światła, odblaski i hamulce działają prawidłowo,

bądźmy widoczni, szczególnie po zmroku. Noszenie odblasków i odpowiedniego ubioru zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas letnich przejażdżek. Przypominamy także o zasadach korzystania z hulajnóg elektrycznych. Szczegóły dostępne na stronie Policji w informacji: Hulajnogi elektryczne – Policjanci przypominają podstawowe przepisy i zasady użytkowania.

Bezpieczeństwo podczas rolniczych prac polowych

podczas trwania prac rolniczych w polu, dbajmy o to, by dzieci bawiły się w odpowiedniej odległości od niebezpiecznych sprzętów i narzędzi oraz maszyn rolniczych,

nie pozwalajmy młodzieży na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych czy ogrodowych,

pamiętajmy, że nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach,

nie przewoźmy osób na załadowanych wozach i przyczepach,

nie podejmujmy żadnej pracy po spożyciu alkoholu i nie pozwalajmy, by czyniły to inne osoby.

Bezpieczeństwo w upalne dni

podczas upałów nie pozostawiajmy w rozgrzanych samochodach dzieci oraz zwierząt,

zwracajmy uwagę na osoby starsze i dzieci, które są bardziej narażone na odwodnienie,

zwracajmy także uwagę na zwiększone ryzyko pożarów,

ogniska rozpalajmy tylko w miejscach oznakowanych przez służbę leśną i nadzorowanych przez osoby dorosłe,

bezwzględnie przestrzegajmy zakazu wstępów do lasu,

widząc pożar lub dym, zaalarmujmy odpowiednie służby i niezwłocznie opuśćmy to miejsce,

wezwijmy straż pożarną dzwoniąc na nr 112.

Wypoczynek za granicą

planując wyjazd za granicę, jak najwięcej dowiedzmy o kraju, do którego się wybieramy, poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje,

sprawdźmy, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne,

przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Informacje dla podróżujących,

warto pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka,

zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu.

Pamiętajmy o numerach alarmowych:

112 numer alarmowy - bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM,

- bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM, 601 100 100 ( WOPR ) - numer alarmowy koordynacji ratownictwa wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,

- numer alarmowy koordynacji ratownictwa wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 601 100 300 ( GOPR / TOPR ) - jest to numer alarmowy, pod który należy dzwonić w sytuacji wypadku lub innego zagrożenia w górach,

- jest to numer alarmowy, pod który należy dzwonić w sytuacji wypadku lub innego zagrożenia w górach, darmowa aplikacja „RATUNEK” - w trakcie zgłoszenia wypadku podaje dokładną lokalizację osoby dzwoniącej,

- w trakcie zgłoszenia wypadku podaje dokładną lokalizację osoby dzwoniącej, darmowa aplikacja RSO - Regionalny System Ostrzegania, która informuje o zagrożeniach na terenie Polski.

Wakacje to przede wszystkim czas, w którym bezwzględnie musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Odpowiedzialne zachowanie, dostosowanie do warunków i świadomość ryzyka to kluczowe elementy, które pozwolą nam spędzić bezpiecznie czas letniego wypoczynku.