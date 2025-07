Efektywna praca policjantów CBZC – rozbicie grupy przestępczej i zatrzymanie 7 osób Data publikacji 09.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wyłudzali pieniądze poprzez pozyskiwanie kodów BLIK. Oszukali w ten sposób ok. 1300 osób na ponad 3 mln zł!

Przestępcy przy użyciu fałszywych kont wystawiali ogłoszenia do sprzedaży fikcyjnych przedmiotów, m.in. elektroniki. Następnym krokiem było wyłudzenie kodu BLIK od potencjalnego kupca. Docelowo oszuści transferowali uzyskane pieniądze na portfele kryptowalutowe.

Policjanci zatrzymali 7 mężczyzn w wieku od 19 do 37 lat. Każda z osób usłyszała od 20 do ok. 370 zarzutów! Były to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i odpowiednio kierowania grupą przestępczą oraz zarzuty prania pieniędzy i licznych oszustw, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Wobec wszystkich zatrzymanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Działania realizowane były na terenie 5 województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego oraz podkarpackiego przy wsparciu Zarządu w Łodzi, w Rzeszowie oraz Zarządu we Wrocławiu CBZC .

Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze zabezpieczyli różnego rodzaju nośniki danych – komputery, telefony i dyski.

Wyliczenia strat są początkowe – sprawa jest rozwojowa, dlatego straty mogą być większe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Łodzi.

Była to druga realizacja w tej sprawie. Do tej pory łącznie aresztowano 9 osób.

(CBZC / mw)