Bezpieczny długi weekend sierpniowy - zwolnij, zanim będzie za późno! Data publikacji 13.08.2025 Powrót Drukuj Przed nami kolejny długi weekend, który dla wielu oznacza czas odpoczynku, rodzinnych wyjazdów i spotkań towarzyskich. Nad bezpieczeństwem podróżujący czuwać będą policjanci ruchu drogowego.

W tym roku aktywność policjantów ruchu drogowego zostanie dodatkowo wzmocniona przez ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „PRĘDKOŚĆ”, które odbędą się 14 sierpnia 2025 roku w ramach międzynarodowej inicjatywy ROADPOL – Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego. Tego dnia funkcjonariusze w Polsce, podobnie jak policjanci w innych państwach Europy, skoncentrują się na egzekwowaniu przestrzegania dozwolonych limitów prędkości.

Działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, która – obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych, pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. Szybka jazda skraca czas na reakcję, wydłuża drogę hamowania i dramatycznie zwiększa skutki ewentualnego zderzenia.

Podczas działań policjanci wykorzystają oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, laserowe mierniki prędkości oraz drony. Kontrole obejmą zarówno ruchliwe trasy, jak i miejsca szczególnie niebezpieczne.

W trakcie długiego weekendu sierpniowego policjanci ruchu drogowego będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego – zwłaszcza przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani będą także kierujący pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.

Do działań zaangażowane zostaną policyjne grupy SPEED, których zadaniem jest szybka reakcja na agresywne i niebezpieczne zachowania na drodze.

Należy pamiętać, że ryzyko może pojawić się wszędzie, także tam, gdzie ruch jest mniejszy. W okresie wakacyjnym na trasach pojawia się więcej pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Apelujemy zatem o rozwagę i przestrzeganie przepisów – wspólnie zadbajmy o to, aby ten czas minął spokojnie i bezpiecznie.

Bezpieczny wyjazd zaczyna się od odpowiedzialnych decyzji. Zadbajmy o to, by wspólna podróż nie zakończyła się tragedią.

(BRD KGP)

