Polscy policjanci w Wenecji i Florencji Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj Od 17 sierpnia br. w Wenecji i od 19 sierpnia br. we Florencji, na zaproszenie kierownictwa włoskich organów ścigania, czterech polskich policjantów realizuje wspólne patrole wraz z funkcjonariuszami Carabinieri i Polizia di Stato.

Od wielu lat Włochy stanowią jedno z państw najczęściej odwiedzanych przez turystów z Polski. Według danych statystycznych GUS z 2024 r., obywatele z Polski odbyli ponad milion trzysta tysięcy podróży do tego państwa, zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. W roku 2025, ze względu na obchody katolickiego Roku Jubileuszowego spodziewana jest rekordowa ilość obywateli z Polski we Włoszech.

Ze względu na znaczącą liczbę turystów z obydwu państw, już w 2016 r. zostało zawarte Porozumienie Wykonawcze pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli.

O ile w minionych latach przyjęto, że strona polska deleguje policjantów do wsparcia włoskich kolegów zwłaszcza podczas wzmożonego ruchu turystycznego w sezonie zimowym na włoskich stokach alpejskich, to w 2024 r. zainaugurowano wspólne patrole na terenie Włoch również w sezonie letnim, kiedy to w sierpniu ubiegłego roku delegowano 2 polskich policjantów do pełnienia wspólnych patroli w Wenecji: Polscy policjanci pełnią służbę na włoskich stokach narciarskich.

Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywną, sprawdzoną w praktyce formą współpracy, cenioną nie tylko przez naszych rodaków, ale przede wszystkim partnerów zagranicznych, jak i naszą służbę dyplomatyczną, stąd też mają już kilkunastoletnią tradycję. Przykładem takiej współpracy są bez wątpienia działania organizowane w sezonie wakacyjnym przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, w ramach międzynarodowego projektu realizowanego w Republice Chorwacji pod nazwą „Miejsce Bezpiecznej Turystyki”, jak również z policją bułgarską, gdzie polscy funkcjonariusze pełnią służbę w miejscowościach wypoczynkowych położonych na wybrzeżu Morza Czarnego.

W tym roku delegowano do Wenecji mł. asp. Katarzynę Pilipiuk z garnizonu stołecznego i asp. Jacka Borsuka z garnizonu lubelskiego oraz do Florencji st. asp. Hannę Niekraś z garnizonu pomorskiego i sierż. Jacka Dobrzyńskiego z garnizonu śląskiego, którzy pełnią zaszczytną służbę „ambasadorów polskiej Policji” we Włoszech. Należy zaznaczyć, że wszyscy delegowani funkcjonariusze posługują się językiem włoskim lub angielskim, co bez wątpienia jest bardzo przydatne w komunikowaniu się z włoskimi kolegami.

Do zadań polskich policjantów pełniących służbę w Wenecji i Florencji należy asystowanie funkcjonariuszom włoskim w czynnościach służbowych podejmowanych wobec polskich turystów, aby zapewnić im jak najbardziej bezpieczny i komfortowy pobyt na terenie Republiki Włoskiej, a tym samym podtrzymanie statusu obywateli polskich za granicą, jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami innych państw.

Podczas realizacji tego rodzaju przedsięwzięć policjanci spotykają się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych rodaków i wyrazami sympatii. Pomoc ze strony polskich policjantów jest bardzo dobrze oceniana przez polskich obywateli, albowiem znacznie ułatwia wszelkie niezbędne kontakty z włoskimi służbami.

Niemniej jednak korzystając z uroków Wenecji i Florencji oraz ich okolic nie należy zapominać o zasadach bezpieczeństwa i poszanowania praw lokalnych. Zachowanie takie pozwoli ograniczyć kontakty z naszymi policjantami do sympatycznych chwil podczas wykonywania pamiątkowych zdjęć, czego życzymy naszym turystom.

Wartym wspomnienia faktem jest, że współpraca z partnerem z Włoch jest dwustronna. W dniach 5-17 sierpnia 2 włoskich funkcjonariuszy realizowało wspólne patrole w Gdańsku: Włoscy policjanci na ulicach Gdańska. Również w Warszawie dwóch włoskich funkcjonariuszy uczestniczyło we wspólnych patrolach z polskimi policjantami: Z ziemi włoskiej do Polski.

(Biuro Prewencji KGP)