Akt oskarżenia za wystawianie fałszywych faktur o wartości ponad 50 mln zł Data publikacji 29.08.2025 Powrót Drukuj Do Sądu Okręgowego w Rybniku trafił akt oskarżenia przeciwko 13 osobom oskarżonym o oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy oraz posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Śledczy ustalili, że w latach 2018–2022 w ramach zorganizowanej grupy przestępczej dokonano fikcyjnych rozliczeń na kwotę ponad 50 milionów złotych, a straty Skarbu Państwa sięgają około 20 milionów.

Jastrzębscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą zakończyli wieloletnie śledztwo dotyczące oszustw podatkowych w branży informatycznej. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec 13 osób, którym zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, a także tzw. zbrodnie fakturowe, za które grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Śledczy ustalili, że proceder trwał od 2018 roku do grudnia 2022 roku i obejmował sześć spółek informatycznych – dwie z Katowic, jedną z Jaworzna i trzy z Gliwic oraz ich fikcyjnych podwykonawców. Firmy te, zajmujące się informatyzacją placówek ochrony zdrowia w całym kraju, wystawiły lub posłużyły się nierzetelnymi fakturami ponad 4000 razy, na łączną kwotę przekraczającą 50 milionów złotych. W rzeczywistości obrót usługami informatycznymi, doradczymi i szkoleniowymi był fikcyjny, a jego celem było zaniżanie należnych podatków.

Za „mózg” procederu uznano 51-letniego ekonomistę, pełniącego kierownicze stanowisko w jednej z firm, który wykorzystał swoją wiedzę o rynku usług IT dla podmiotów medycznych, by zapewniać spółkom korzystne kontrakty. Wśród oskarżonych znalazł się również jego 48-letni szwagier oraz prezesi kilku spółek informatycznych – w wieku od 44 do 58 lat.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 13 osobom zarzutów. Straty Skarbu Państwa, wynikające z działalności grupy, oszacowano na około 20 milionów złotych.