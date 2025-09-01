Inauguracja roku szkolnego w oddziałach o profilu mundurowym Data publikacji 01.09.2025 Powrót Drukuj 1 września 2025 r., pierwsze klasy, w pierwszych oddziałach o profilu mundurowym przygotowujących młodzież do służby w Policji i Straży Granicznej, rozpoczęły rok szkolny 2025/2026. W Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji i Komendanta Głównego Straży Granicznej.

W Zespole Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie odbyła się inauguracja roku szkolnego 2025/26, w której udział wzięli, poza kadrą kierowniczą szkoły, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan. Obecni byli też m.in. Komendant Stołeczny Policji insp. Dariusz Walichnowski, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału SG gen. bryg. SG Dariusz Lutyński.

- Jesteśmy jedyną szkołą w Warszawie, która otrzymała zgodę na uruchomienie oddziałów o profilu mundurowym. – mówiła dyrektor szkoły, Dorota Marciniak. - Właśnie od dzisiaj zaczyna się nowy rozdział w naszej szkole. Młodzi ludzie będą mogli przygotowywać się do pełnienia w przyszłości służby w Policji lub Straży Granicznej. Nasza szkoła od kilkunastu lat współpracuje z tymi formacjami, kształcąc uczniów w klasach o profilu mundurowym.

- Dzisiaj każdy z nas nie tylko myśli, jak dbać o bezpieczeństwo, ale też jak dać cząstkę siebie, by polscy obywatele byli bezpieczni. Pierwszoklasiści, dobrze Was widzieć tutaj, bo te klasy przygotowujemy właśnie z myślą o Was, abyście mogli wybrać ekscytującą ścieżkę życia. Nie mam wątpliwości, że służba w polskim mundurze jest trudnym zadaniem, ale też pełnym, wyzwań i dającym wiele satysfakcji – powiedział Marcin Kierwiński, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Przygotowaliśmy w Ministerstwie specjalną ustawę umożliwiającą tworzenie klas mundurowych. Jesteśmy przekonani, że budowanie postaw patriotycznych, miłości do munduru i służby od najmłodszych lat może dać formacjom mundurowym dobrych funkcjonariuszy i żołnierzy. Wykorzystajcie tę szansę, uczcie się od oficerów Policji i Straży Granicznej, korzystajcie z ich doświadczenia, a potem wybierajcie służbę w formacjach mundurowych. Z dumą noście mundur polskiego funkcjonariusza, bo ten mundur to duma, zobowiązanie i deklaracja wielkiego przywiązania do tradycji, patriotyzmu i chęci służenia innemu człowiekowi. Życzę wam wielu ciekawych zajęć i wielu ekscytujących przygód.

Inaugurację zakończyło wyprowadzenie sztandaru szkoły i pamiątkowe zdjęcia z ministrem i komendantami.

W roku szkolnym 2025/26 zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na utworzenie oddziałów o profilu mundurowym otrzymało 220 szkół w Polsce. Z posiadanych informacji wynika, że w bieżącym roku szkolnym utworzonych zostanie około 180 oddziałów w 168 szkołach, w których naukę rozpocznie ponad 4 tys. uczniów. Utworzenie oddziału o profilu mundurowym wymagało spełnienia szeregu warunków określonych w przepisach prawnych, m.in.: zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz infrastruktury do realizacji programu szkolenia, uzyskanie pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami organizacyjnymi Policji. Korzyściami wynikającymi z nauki w oddziałach o profilu mundurowym będą m.in.: przygotowanie do procesu rekrutacji i podjęcia służby w Policji, przystąpienie i uzyskanie pozytywnego wyniku z testu sprawności fizycznej w ostatniej klasie, a w okresie 3 lat od ukończenia oddziału możliwość skorzystania ze skróconej procedury postępowania kwalifikacyjnego, tj. bez testu wiedzy ogólnej i testu sprawności fizycznej oraz przyjęcie do służby w Policji w pierwszej kolejności.

