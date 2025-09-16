Nielegalna plantacja zlikwidowana przez policjantów z Kielc Data publikacji 16.09.2025 Powrót Drukuj Marihuanę wartą 300 000 złotych zabezpieczyli funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. To kolejna duża realizacja mundurowych z tego wydziału. Rzecz działa się w minioną środę w gminie Biłgoraj, w województwie lubelskim. Kieleccy stróże prawa na terenie jednej z tamtejszych posesji zabezpieczyli 6 kilogramów nielegalnego suszu oraz 78 krzaków konopi innych niż włókniste.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Kielcach pracując nad jedną ze spraw, natknęli się na narkotykowy wątek, z którym wiązali 32-letniego mieszkańca gminy Biłgoraj, w województwie lubelskim. Z ustaleń wynikało, że mężczyzna w miejscu swojego zamieszkania może posiadać narkotyki i uprawiać nielegalne rośliny. Funkcjonariusze swoje przypuszczenia postanowili sprawdzić w minioną środę. Wtedy to złożyli służbową wizytę na posesji 32-latka. Jak się okazało, ich ustalenia były trafne, bowiem w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych zabezpieczyli łącznie 6 kilogramów marihuany oraz 78 krzaków konopi innych niż włókniste wraz ze specjalistyczną aparaturą. Szacunkowa wartość zabezpieczonych substancji opiewa na kwotę 300 000 złotych. Nielegalne specyfiki oraz rośliny trafiły do laboratoryjnych badań, a mężczyzna został zatrzymany. W piątek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, nielegalnej uprawy konopi mogącej dostarczyć jej znacznej ilości oraz wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Sąd Rejonowy w Biłgoraju przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec niego trzymiesięczny, tymczasowy areszt.

