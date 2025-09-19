Finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” – uroczyste zakończenie Data publikacji 19.09.2025 Powrót Drukuj W województwie śląskim, na Placu Sławika i Antalla przed katowickim Spodkiem, odbyła się uroczysta ceremonia Finału XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”. Były to kilkudniowe policyjne zmagania pełne emocji. Dzisiaj poznaliśmy najlepszego policjanta ruchu drogowego w kraju. W uroczystości związanej z zakończeniem konkursu udział wziął I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Śląską Policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak.

W tym roku Finał XXXV Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego" odbył się w sercu Górnego Śląska i był okazją do sprawdzenia wiedzy, umiejętności i sprawności policjantów ruchu drogowego w wymagających konkurencjach. Przez 3 dni policjanci w białych czapkach rywalizowali w Katowicach o miano najlepszych w Polsce.

Ogólnopolski Konkurs „Policjant Ruchu Drogowego” organizowany jest od 1986 roku i doczekał się już 35. edycji. Jego celem jest wyłonienie i uhonorowanie najlepszych funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo na polskich drogach.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusz Cichomski, Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, Marek Konkolewski - p.o. Zastępcy Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Wojewoda Śląski - Marek Wójcik, w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego - Dariusz Ptaś - Dyrektor Urzędu, Waldemar Bojarun - Wiceprezydent Miasta Katowice, płk Jan Czerniakiewicz - Zastępca Szefa Transportu i Ruchu Wojsk - Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, płk Sławomir Urbański - Szef Zarządu Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, płk Ryszard Ociesa - Zarząd Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, Jacek Zalewski - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Grupy Oddział Centralny Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Orlen SA, Agata Wróblewska - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Mariusz Wasiak - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego SEPERD, Bogusław Szulęcki - Członek Zarządu Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego SEPERD, Katarzyna Błaszczyk-Domańska - Dyrektor Generalny Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zbigniew Tabor - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przemysław Juszczyk - Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, Krzysztof Przybylski - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Maciej Derbin - Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej, Łukasz Pach - Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Artur Tomasik - Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, dr hab. Rafał Żelazny - Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, Krzysztof Klimosz - Prezes Zarządu Kolei Śląskich, Marcin Kanik - Wiceprezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Katowicach, Paweł Pasternak - Prezes Śląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA, Grzegorz Lot - Prezes Zarządu spółki TAURON Polska Energia SA.

Nie mogło zabraknąć kadry kierowniczej polskiej Policji na czele z nadinsp. Romanem Kusterem - I Zastępcą Komendanta Głównego Policji, kadry kierowniczej śląskiej Policji na czele z nadinsp. Mariuszem Krzystyniakiem - Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach i insp. Jackiem Stelmachem - Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Obecni byli także: insp. Robert Koźlak - Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP wraz ze swoim Zastępcą insp. dr. Krzysztofem Dymurą, Dyrektorzy Biur KGP, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", insp. dr Monika Porwisz - Zastępca Komendanta - Prorektor Akademii Policji w Szczytnie, insp. Tomasz Rylski - Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, insp. dr Gabriela Socha - Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, Dariusz Tabas - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego, Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. prewencji, delegacje jednostek organizacyjnych Policji z całego kraju.

Wagę konkursu podkreślił w swoim przemówieniu Mariusz Cichomski – Zastępca Dyrektora Departamentu Porządku Publicznego MSWiA, który reprezentował Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: „Bezpieczeństwo jest mierzone nie stratami, nie nakładami finansowymi, a przede wszystkim liczbą ofiar, o redukcję których od tak wielu lat próbujemy różnymi metodami walczyć (...). To nie tylko rozwiązania prawne, rozwiązania infrastrukturalne, to nie tylko kształtowanie świadomości, ale także skuteczność działań kontrolnych, działań prowadzonych przez funkcjonariuszy na co dzień jest gwarantem tego, że poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego podnosi się (…).

Kiedyś wydawało się, że osiągnięcie liczby poniżej 2 tys. ofiar śmiertelnych w ciągu roku jest kwestią bardzo daleko idącą, niemal niemożliwą. W tej chwili jesteśmy na zupełnie innym poziomie. Wynika to zarówno ze wzrostu świadomości społecznej, jak i w ogromnej mierze z efektywności realizowanych przez Państwa działań w ramach codziennej służby. Dlatego tak ważne jest, aby cały czas doskonalić swoje umiejętności i chcieć uczestniczyć w różnych możliwościach sprawdzenia się i zmierzenia się między sobą, tak jak to było w konkursie „Policjant Ruchu Drogowego”.

Punktualnie o godzinie 11.00 dowódca uroczystości złożył meldunek I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Romanowi Kusterowi, rozpoczynając tym samym uroczysty apel. Następnie po podniesieniu Flagi Państwowej i odegraniu hymnu Sędzia Główny Konkursu mł. insp. Agnieszka Sałkowska - Naczelnik Wydziału Koordynacji i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP odczytała listę zwycięzców:

Konkurencję K1 – test ze znajomości przepisów wygrał mł. asp. Kamil STYRNA, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,

Konkurencję K2 – strzelanie z broni służbowej krótkiej z dobiegiem wygrał mł. asp. Łukasz DESZCZ, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach,

Konkurencję K3 - kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu wygrał mł. asp. Łukasz DESZCZ, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach,

Konkurencję K4 – jazda sprawnościowa motocyklem służbowym wygrał asp. Kamil CADER, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,

Konkurencję K5 – jazda sprawnościowa samochodem służbowym po wyznaczonym torze wygrał asp. Kamil CADER, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie,

Konkurencję K6 – test wiedzy oraz sprawdzian praktycznych umiejętności z udzielania pomocy poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych wygrał mł. asp. Łukasz DESZCZ, reprezentujący Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach.

Klasyfikacja drużynowa:

1 miejsce z liczbą 310 pkt. zajęła reprezentacja KWP w Katowicach w składzie:

asp. szt. Kazimierz WĄTROBA

mł. asp. Łukasz DESZCZ

2 miejsce z liczbą 300 pkt. zajęła reprezentacja KWP w Krakowie w składzie:

asp. Kamil CADER

mł. asp. Kamil STYRNA

3 miejsce z liczbą 281 pkt. zajęła reprezentacja KWP w Kielcach w składzie:

asp. Paweł WALASEK

asp. Artur MORYS

Klasyfikacja indywidualna:

1 miejsce z liczbą 169 pkt. zajął reprezentant KWP w Katowicach, mł. asp. Łukasz DESZCZ,

2 miejsce z liczbą 160 pkt. w konkursie zajął reprezentant KWP w Szczecinie, podkom. Michał KAŹMIERCZAK,

3 miejsce w konkursie z liczbą 158 pkt. zajął reprezentant KWP w Kielcach, asp. Paweł WALASEK

Laureaci konkursu w klasyfikacji indywidualnej zostali odznaczeni przez Komendanta Głównego Policji odpowiednio złotą, srebrną i brązową odznaką „Zwycięzca konkursu wiedzy i sprawności zawodowej”. Ponadto otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Policji, a także nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów konkursu.

Wojewoda Śląski – Marek Wójcik w swoim przemówieniu pogratulował wszystkim uczestnikom, wyraził dumę z osiągnięć śląskich policjantów oraz zachęcał do ciągłego rozwoju i doskonalenia się: „Gratuluję wszystkim, którzy dziś odnieśli sukces. Ogromnie się cieszę, że najlepszą drużyną została drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – to dla nas wielki powód do dumy, tym bardziej, że ostatni raz tak dobry wynik w zawodach ruchu drogowego nasz garnizon osiągnął w 2008 roku. Zachęcam też do dalszego udziału w procesie kształcenia zawodowego, który stanowi fundament rozwoju Polskiej Policji”.

Na zakończenie do funkcjonariuszy, którzy brali udział w konkursie zwrócił się nadinsp. Roman Kuster, I Zastępca Komendanta Głównego Policji: „Dzisiaj wypełniliście po brzegi plac przed katowickim Spodkiem pokazując, że jesteście najlepszymi z najlepszych. Chciałbym, aby Wasza codzienna praca spotykała się z uznaniem – tak, jak dzisiaj w postaci braw, które otrzymaliście od zgromadzonych. To docenienie mieszkańców i obywateli naszej Rzeczypospolitej, którzy korzystają z bezpiecznych dróg dzięki Waszemu zaangażowaniu. Robicie kawał dobrej policyjnej roboty. Za Waszą codzienną służbę, w imieniu Komendanta Głównego Policji, nisko się Wam kłaniam i serdecznie dziękuję”. Na zakończenie, w imieniu gen. insp. Marka Boronia – Komendanta Głównego Policji, złożył podziękowania za organizację Konkursu na ręce nadinsp. Mariusza Krzystyniaka – Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach i insp. Roberta Koźlaka, Dyrektora Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpiło uroczyste ślubowanie nowych policjantów w garnizonie śląskim.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się pokaz Motocyklowej Asysty Honorowej w wykonaniu policjantów ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Całość uroczystości uświetniła Kompania Honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Orkiestra KWP w Katowicach, które wspaniale podkreśliły rangę finału XXXV edycji konkursu „Policjant Ruchu Drogowego” w Katowicach.

Patronat honorowy nad finałem XXXV edycji objęli: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Katowice.

Organizatorami tegorocznego konkursu byli: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie oraz Szkoła Policji w Katowicach.

W trakcie uroczystości w sposób szczególny uhonorowani zostali żołnierze Żandarmerii Wojskowej, którzy wzięli udział w konkursie na zasadzie honorowego uczestnictwa. Specjalne wyróżnienie otrzymała również jedyna policjantka tej edycji asp. Natalia Girek reprezentująca Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, która odebrała z rąk nadinsp. Romana Kustera - I Zastępcy Komendanta Głównego Policji kwiaty i gratulacje. Jej obecność w tegorocznym konkursie miała również symboliczny charakter, ponieważ w tym roku obchodzimy 100-lecie kobiet w naszej formacji.

Relacje z poprzednich dni: